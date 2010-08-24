خدایا توفیق همنشینی با نیکان را نصیبم فرما

دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان
بسم الله الرحمن الرحیم
اللهمّ طَهّرنی فیهِ من الدَنَسِ والأقْذارِ
وصَبّرنی فیهِ على کائِناتِ الأقْدارِ
و وَفّقْنی فیهِ للتّقى وصُحْبةِ الأبْرارِ
بِعَوْنِک یا قُرّةَ عیْنِ المَساکین .
به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایا در این روز مرا از پلیدیها و ناپاکیها پاک گردان
و در این روز به آنچه برایم مقدر است صبور دار
و مرا در آن به تقوی و هم نشینی با نیکان توفیق ده
به حق یاریت ای روشنی چشم مستمندان
مصون ماندن از پلیدیها و ناپاکیها، صبوری در برابر مقدرات زندگی و همنشینی با نیکان از مواردی هستند که در دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان از خداوند باریتعالی درخواست می کنیم .
همنشینی با نیکان
همنشین و معاشر خوبان و نیکان بودن سعادتی است که نباید از آن غافل و باید از خداوند آنرا خواستار شد . معاشر خوب و نیکو، اعمال صالح و شایسته داشته و بطور غیرمستقیم همراه خود را نیز در آن مسیر قرار می دهد .
دوری از گناه و اشتباه نیز از دیگر محصنات معاشرت با خوبان و نیکان است که در اثر مراوده و تأثیرگذاری غیرمستقیم حاصل می شود .
هر قدر که به تصور خود خوب و شایسته باشیم باز باید در انتخاب همنشین دقت داشته و بهترینها را انتخاب کنیم تا به واسطه معاشرت با این گروه، اعمال و رفتار شایسته و مناسب در ما ارتقاء یافته، تقویت شود و در زمره صالحان قرار گرفته و از نعمات ویژه این گروه بهره مند شویم .
سوره انفطار، آیه 13: إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِی نَعِیمٍ؛ قطعا نیکان به بهشت اندرند.
سوره آل عمران، آیه 198: لَکِنِ الَّذِینَ اتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللّهِ وَمَا عِندَ اللّهِ خَیْرٌ لِّلأَبْرَارِ؛ ولى کسانى که پرواى پروردگارشان را پیشه ساختهاند باغهایى خواهند داشت که از زیر [درختان] آن نهرها روان است در آنجا جاودانه بمانند [این] پذیرایى از جانب خداست و آنچه نزد خداست براى نیکان بهتر است .
سوره آل عمران، آیه 193: رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیًا یُنَادِی لِلإِیمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّکُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَکَفِّرْ عَنَّا سَیِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ؛ پروردگارا ما شنیدیم که دعوتگرى به ایمان فرا مىخواند که به پروردگار خود ایمان آورید پس ایمان آوردیم پروردگارا گناهان ما را بیامرز و بدیهاى ما را بزداى و ما را در زمره نیکان بمیران .
صبر و شکیبایی
صبر و مقاومت در برابر مسائل ریز و درشت زندگی عامل گذر بی خطر از مراحل سخت زندگی است . با برخورداری از این صفت می توان مشکلات را با آرامش پشت سر گذاشته و همواره به آینده روشن امیدوار بود.
شخص صبور علاوه بر خود، می تواند در رفع مشکلات دیگران نیز کمک بوده و دوستان، اقوام، آشنایان خود را در موقعیتهای سخت زندگی به شایستگی و با طمأنیه یاری و همراهی کرده، در مراحل سخت آرامش خود را حفظ، راه حلهای منطقی و کاربردی ارائه دهد .
سوره رعد، آیه 24: سَلاَمٌ عَلَیْکُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ؛ [و به آنان مىگویند] درود بر شما به [پاداش] آنچه صبر کردید راستى چه نیکوست فرجام آن سراى.
سوره انفال، آیه 46: وَأَطِیعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ؛ و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و با هم نزاع مکنید که سستشوید و مهابتشما از بین برود و صبر کنید که خدا با شکیبایان است .
سوره حجرات، آیه 5: وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَیْهِمْ لَکَانَ خَیْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ؛ و اگر صبر کنند تا بر آنان درآیى مسلما برایشان بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان است .
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