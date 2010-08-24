خدایا توفیق همنشینی با نیکان را نصیبم فرما

دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ طَهّرنی فیهِ من الدَنَسِ والأقْذارِ

وصَبّرنی فیهِ على کائِناتِ الأقْدارِ

و وَفّقْنی فیهِ للتّقى وصُحْبةِ الأبْرارِ

بِعَوْنِک یا قُرّةَ عیْنِ المَساکین .

به نام خداوند بخشنده مهربان

خدایا در این روز مرا از پلیدیها و ناپاکیها پاک گردان

و در این روز به آنچه برایم مقدر است صبور دار

و مرا در آن به تقوی و هم نشینی با نیکان توفیق ده

به حق یاریت ای روشنی چشم مستمندان

مصون ماندن از پلیدیها و ناپاکیها، صبوری در برابر مقدرات زندگی و همنشینی با نیکان از مواردی هستند که در دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان از خداوند باریتعالی درخواست می کنیم .

همنشینی با نیکان

همنشین و معاشر خوبان و نیکان بودن سعادتی است که نباید از آن غافل و باید از خداوند آنرا خواستار شد . معاشر خوب و نیکو، اعمال صالح و شایسته داشته و بطور غیرمستقیم همراه خود را نیز در آن مسیر قرار می دهد .

دوری از گناه و اشتباه نیز از دیگر محصنات معاشرت با خوبان و نیکان است که در اثر مراوده و تأثیرگذاری غیرمستقیم حاصل می شود .

هر قدر که به تصور خود خوب و شایسته باشیم باز باید در انتخاب همنشین دقت داشته و بهترینها را انتخاب کنیم تا به واسطه معاشرت با این گروه، اعمال و رفتار شایسته و مناسب در ما ارتقاء یافته، تقویت شود و در زمره صالحان قرار گرفته و از نعمات ویژه این گروه بهره مند شویم .

سوره انفطار، آیه 13: إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِی نَعِیمٍ؛ قطعا نیکان به بهشت اندرند.

سوره آل عمران، آیه 198: لَکِنِ الَّذِینَ اتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللّهِ وَمَا عِندَ اللّهِ خَیْرٌ لِّلأَبْرَارِ؛ ولى کسانى که پرواى پروردگارشان را پیشه ساخته‏اند باغهایى خواهند داشت که از زیر [درختان] آن نهرها روان است در آنجا جاودانه بمانند [این] پذیرایى از جانب خداست و آنچه نزد خداست براى نیکان بهتر است .

سوره آل عمران، آیه 193: رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیًا یُنَادِی لِلإِیمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّکُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَکَفِّرْ عَنَّا سَیِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ؛ پروردگارا ما شنیدیم که دعوتگرى به ایمان فرا مى‏خواند که به پروردگار خود ایمان آورید پس ایمان آوردیم پروردگارا گناهان ما را بیامرز و بدیهاى ما را بزداى و ما را در زمره نیکان بمیران .

صبر و شکیبایی

صبر و مقاومت در برابر مسائل ریز و درشت زندگی عامل گذر بی خطر از مراحل سخت زندگی است . با برخورداری از این صفت می توان مشکلات را با آرامش پشت سر گذاشته و همواره به آینده روشن امیدوار بود.

شخص صبور علاوه بر خود، می تواند در رفع مشکلات دیگران نیز کمک بوده و دوستان، اقوام، آشنایان خود را در موقعیتهای سخت زندگی به شایستگی و با طمأنیه یاری و همراهی کرده، در مراحل سخت آرامش خود را حفظ، راه حلهای منطقی و کاربردی ارائه دهد .

سوره رعد، آیه 24: سَلاَمٌ عَلَیْکُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ؛ [و به آنان مى‏گویند] درود بر شما به [پاداش] آنچه صبر کردید راستى چه نیکوست فرجام آن سراى.

سوره انفال، آیه 46: وَأَطِیعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ؛ و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و با هم نزاع مکنید که سست‏شوید و مهابت‏شما از بین برود و صبر کنید که خدا با شکیبایان است .

سوره حجرات، آیه 5: وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَیْهِمْ لَکَانَ خَیْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ؛ و اگر صبر کنند تا بر آنان درآیى مسلما برایشان بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان است .