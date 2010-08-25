خدایا از خطاهایم بگذر

دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ لا تؤاخِذْ ی فیهِ بالعَثراتِ

واقِلْنی فیهِ من الخَطایا والهَفَواتِ

ولا تَجْعَلْنی فیه غَرَضاً للبلایا والآفاتِ

ِبعِزّتِکَ یا عزّ المسْلمین

به نام خداوند بخشنده مهربان

خدایا مرا در ایـن روز به خاطر لغزشهایم سرزنش مکن

و در این روز از خطاها و بیهودگیهایم درگذر

و در آن، مرا نشانه تیر بلاها و آفات قرار مده

به حق عزتت، اى عزت دهنده مسلمانان.

در چهاردهمین روز از ماه مبارک رمضان، مؤمنان روزه دار رأفت خداوند برای لغزشهایی که داشته اند و بخشش خطاها، حراست از بلا و آفت را از خداوند متعال درخواست می کنند .

بخشش

خداوند بخشنده و مهربان است و بخشش اوبی نظیر. خالق هستی بندگان نادم خود را مورد لطف قرار داده از سر تقصیرات آنها می گذرد اگر خود بخواهند و برای آن تلاش کنند .

نعمتهای بیشماری که از سوی باریتعالی در اختیار ما قرار گرفته نمونه کوچکی از بخشش و کرم خداوند است .

خداوند محبت بی شائبه ای به بندگان خود داشته و نعمتهای بسیاری در اختیار ما قرار داده که متأسفانه اغلب قدردان و شکرگزار نیستیم .

سوره آل عمران، آیه 74: یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن یَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ؛ رحمت‏خود را به هر کس که بخواهد مخصوص مى‏گرداند و خداوند داراى بخشش بزرگ است .

سوره ص، آیه 40: هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسَابٍ؛ [گفتیم] این بخشش ماست [آن را] بى‏شمار ببخش یا نگاه دار .

سوره نمل، آیه 73: وَإِنَّ رَبَّکَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لَا یَشْکُرُونَ؛ و راستى پروردگارت بر [این] مردم داراى بخشش است ولى بیشترشان سپاس نمى‏دارند .

سوره هود، آیه 108: وَأَمَّا الَّذِینَ سُعِدُواْ فَفِی الْجَنَّةِ خَالِدِینَ فِیهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّکَ عَطَاء غَیْرَ مَجْذُوذٍ؛ اما کسانى که نیکبخت‏شده‏اند تا آسمانها و زمین برجاست در بهشت جاودانند مگر آنچه پروردگارت بخواهد [که این] بخششى است که بریدنى نیست .

دفع آفت و بلا

شک نیست همه ما با تمام توان تلاش می کنیم از انواع بلاهای طبیعی و غیرطبیعی که به سلامت جسمی و حتی جانی لطمه می زنند دوری کنیم .

دعا برای دفع قضا و بلا ، اقدامی معمول است که هر انسان آگاهی برای مصون ماندن خود و خانواده از اتفاقات پیش بینی نشده همواره به درگاه خداوند متعال مطرح می کند .

سوره انعام، آیه 41: بَلْ إِیَّاهُ تَدْعُونَ فَیَکْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَیْهِ إِنْ شَاء وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِکُونَ؛ [نه] بلکه تنها او را مى‏خوانید و اگر او بخواهد رنج و بلا را از شما دور مى‏گرداند و آنچه را شریک [او] مى‏گردانید فراموش مى‏کنید .

سوره سبأ، آیه 5: وَالَّذِینَ سَعَوْا فِی آیَاتِنَا مُعَاجِزِینَ أُوْلَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِیمٌ؛ و کسانى که در [ابطال] آیات ما کوشش مى‏ورزند که ما را درمانده کنند برایشان عذابى از بلایى دردناک باشد .

سوره اسراء، آیه 56: قُلِ ادْعُواْ الَّذِینَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ یَمْلِکُونَ کَشْفَ الضُّرِّ عَنکُمْ وَلاَ تَحْوِیلًا؛ بگو کسانى را که به جاى او [معبود خود] پنداشتید بخوانید [آنها] نه اختیارى دارند که از شما دفع زیان کنند و نه [آنکه بلایى را از شما] بگردانند .