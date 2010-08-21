به گزارش خبرنگار مهر نیرو گاه بوشهر امروز شنبه با انتقال سوخت به ساختمان راکتور وارد در مرحله جدیدی در آستانه راه اندازی شد ، سوخت مورد نیاز راکتور این نیروگاه در ساختمان اصلی آن قرار گرفت تا پس از چند روز به قلب راکتور منتقل شده و کار رآکتور آغاز شود.

تاسیس نیرو گاه بوشهر در سال 1355بر اساس موافقت نامه سازمان انرژی اتمی ایران با بخش تکنولوژی و تحقیقات سازمان انرژی اتمی آلمان غربی نهایی شد وبدنبال امضای این قرار داد شرکت کرافت ورک یونیون، یکی از شرکت‌های وابسته به زیمنس آلمان ساخت 2 واحد نیروگاه اتمی هر یک به توان اسمی 1293مگاوات و توان خالص 1196مگاوات را در بوشهر برعهده گرفت.

عملیات جرایی این پروژه از همان تاریخ آغاز شد ، ولی در سال 1357در شرایطی که حدود 75درصد از واحد اول و 60 درصد واحد دوم نیروگاه ساخته شده بود به علت پیروزی انقلاب در ایران کار از طرف آلمانیها تعطیل و متوقف شد. از همین رو دولت ایران از شرکت آلمانی در دادگاه داوری بین المللی شکایت کرد و براساس رای 13مارس 1982این دادگاه مقرر شد، کلیه قطعات و دستگاه‌های ساخته شده دو نیروگاه بوشهر تا آن زمان، به اضافه نیمی از سوخت هسته‌ای مورد نیاز این نیروگاه به مالکیت ایران درآید .

بار دیگر در دهه 60 عملیات اجرایی درنیروگاه بوشهر از سر گرفته شد، اما همزمان با حضور کارشناسان آلمانی در نیروگاه، عراق به بخشی از ساختمان نیروگاه بوشهر حمله موشکی آلمان کرد لذا پروژه مذکور به حالت تعلیق درآمد.پس از جنگ تحمیلی و در اوایل سال 1368با سفر علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت ایران به روسیه، موافقتنامه همکاری هسته‌ای میان دو کشور تدوین شد و متعاقب آن در نوامبر 1994قرارداد تکمیل واحد اول نیروگاه بوشهر با شرکت اتم استوری اکسپورت به امضا رسید.



به موجب این قرارداد مقرر شد ساخت نیروگاه تا سال 2000 به پایان برسد بااین حال بالاخره با تاخیری 10 ساله و با کش و قوس های فراوان این نیروگاه به مرحله انتقال سوخت رسیده است.



امروز شنبه حدود ‪ 82‬تن سوخت اولیه نیروگاه بوشهر که اکنون خارج از ساختمان و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگهداری می شد، به داخل استخرهای راکتور منتقل شد تا طی دوالی سه هفته آینده از داخل استخر به قلب راکتور وارد شود. پس این انتقال با گذشت حدود ‪ 40‬روز نیروگاه به ‪ 50‬درصد ظرفیت خود و پس از آن نیز در طول پنج تا شش ماه به ‪ 100‬درصد ظرفیت تولید خود خواهد رسید که برق تولیدی وارد شبکه سراسری می‌شود .