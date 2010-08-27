خدایا همنشینی با خوبان را نصیبم فرما

دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ وَفّقْنی فیهِ لِموافَقَةِ الأبْرارِ

وجَنّبْنی فیهِ مُرافَقَةِ الأشْرارِ

وأوِنی فیهِ بِرَحْمَتِک الى دارِ القَرارِ

بالهِیّتَک یا إلَهَ العالَمین .

به نام خداوند بخشنده مهربان

خداوندا مرا در این روز در همراهی و همگامی نیکان توفیق ده

و از همنشینی و همراه بدان دورم ساز

و به مهر و رحمتت به سرای آرامش در آورم

بحق خداوندیت ای معبود جهانیان

در شانزدهمین روز از ماه مبارک رمضان همراهی و همگامی نیکان، دوری از همنشینی با بدان و دستیابی به آرامش جاودانه و رسیدن به بهشت را از خداوند متعال خواستاریم .

دوری از بدکاران

سوره مصطففین، آیه 7: کَلَّا إِنَّ کِتَابَ الفُجَّارِ لَفِی سِجِّینٍ؛ نه چنین است [که مى‏پندارند] که کارنامه بدکاران در سجین است.

سوره احقاف، آیه 25: تُدَمِّرُ کُلَّ شَیْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا یُرَى إِلَّا مَسَاکِنُهُمْ کَذَلِکَ نَجْزِی الْقَوْمَ الْمُجْرِمِینَ؛ همه چیز را به دستور پروردگارش بنیان‏کن مى‏کند پس چنان شدند که جز سراهایشان دیده نمى‏شد این چنین گروه بدکاران را سزا مى‏دهیم .

سوره انفطار، آیه 14: وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِی جَحِیمٍ؛ و بى‏شک بدکاران در دوزخند.

دستیابی به بهشت

سوره اعراف، آیه 40: إِنَّ الَّذِینَ کَذَّبُواْ بِآیَاتِنَا وَاسْتَکْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى یَلِجَ الْجَمَلُ فِی سَمِّ الْخِیَاطِ وَکَذَلِکَ نَجْزِی الْمُجْرِمِینَ؛ در حقیقت کسانى که آیات ما را دروغ شمردند و از [پذیرفتن] آنها تکبر ورزیدند درهاى آسمان را برایشان نمى‏گشایند و در بهشت درنمى‏آیند مگر آنکه شتر در سوراخ سوزن داخل شود و بدینسان بزهکاران را کیفر مى‏دهیم .

سوره انفطار، آیه 13: إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِی نَعِیمٍ؛ قطعا نیکان به بهشت اندرند.

سوره فرقان، آیه 15: قُلْ أَذَلِکَ خَیْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ کَانَتْ لَهُمْ جَزَاء وَمَصِیرًا؛ بگو آیا این [عقوبت] بهتر است‏یا بهشت جاویدان که به پرهیزگاران وعده داده شده است که پاداش و سرانجام آنان است .

سوره هود، آیه 108: وَأَمَّا الَّذِینَ سُعِدُواْ فَفِی الْجَنَّةِ خَالِدِینَ فِیهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّکَ عَطَاء غَیْرَ مَجْذُوذٍ؛ و اما کسانى که نیکبخت‏شده‏اند تا آسمانها و زمین برجاست در بهشت جاودانند مگر آنچه پروردگارت بخواهد [که این] بخششى است که بریدنى نیست.