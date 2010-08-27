خدایا همنشینی با خوبان را نصیبم فرما

دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان
بسم الله الرحمن الرحیم
اللهمّ وَفّقْنی فیهِ لِموافَقَةِ الأبْرارِ
وجَنّبْنی فیهِ مُرافَقَةِ الأشْرارِ
وأوِنی فیهِ بِرَحْمَتِک الى دارِ القَرارِ
بالهِیّتَک یا إلَهَ العالَمین .
به نام خداوند بخشنده مهربان
خداوندا مرا در این روز در همراهی و همگامی نیکان توفیق ده
و از همنشینی و همراه بدان دورم ساز
و به مهر و رحمتت به سرای آرامش در آورم
بحق خداوندیت ای معبود جهانیان
در شانزدهمین روز از ماه مبارک رمضان همراهی و همگامی نیکان، دوری از همنشینی با بدان و دستیابی به آرامش جاودانه و رسیدن به بهشت را از خداوند متعال خواستاریم .
دوری از بدکاران
سوره مصطففین، آیه 7: کَلَّا إِنَّ کِتَابَ الفُجَّارِ لَفِی سِجِّینٍ؛ نه چنین است [که مىپندارند] که کارنامه بدکاران در سجین است.
سوره احقاف، آیه 25: تُدَمِّرُ کُلَّ شَیْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا یُرَى إِلَّا مَسَاکِنُهُمْ کَذَلِکَ نَجْزِی الْقَوْمَ الْمُجْرِمِینَ؛ همه چیز را به دستور پروردگارش بنیانکن مىکند پس چنان شدند که جز سراهایشان دیده نمىشد این چنین گروه بدکاران را سزا مىدهیم .
سوره انفطار، آیه 14: وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِی جَحِیمٍ؛ و بىشک بدکاران در دوزخند.
دستیابی به بهشت
سوره اعراف، آیه 40: إِنَّ الَّذِینَ کَذَّبُواْ بِآیَاتِنَا وَاسْتَکْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى یَلِجَ الْجَمَلُ فِی سَمِّ الْخِیَاطِ وَکَذَلِکَ نَجْزِی الْمُجْرِمِینَ؛ در حقیقت کسانى که آیات ما را دروغ شمردند و از [پذیرفتن] آنها تکبر ورزیدند درهاى آسمان را برایشان نمىگشایند و در بهشت درنمىآیند مگر آنکه شتر در سوراخ سوزن داخل شود و بدینسان بزهکاران را کیفر مىدهیم .
سوره انفطار، آیه 13: إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِی نَعِیمٍ؛ قطعا نیکان به بهشت اندرند.
سوره فرقان، آیه 15: قُلْ أَذَلِکَ خَیْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ کَانَتْ لَهُمْ جَزَاء وَمَصِیرًا؛ بگو آیا این [عقوبت] بهتر استیا بهشت جاویدان که به پرهیزگاران وعده داده شده است که پاداش و سرانجام آنان است .
سوره هود، آیه 108: وَأَمَّا الَّذِینَ سُعِدُواْ فَفِی الْجَنَّةِ خَالِدِینَ فِیهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّکَ عَطَاء غَیْرَ مَجْذُوذٍ؛ و اما کسانى که نیکبختشدهاند تا آسمانها و زمین برجاست در بهشت جاودانند مگر آنچه پروردگارت بخواهد [که این] بخششى است که بریدنى نیست.
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