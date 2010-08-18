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۲۷ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۰۱

گزارش خبرنگار مهر از سنگاپور/

دختر تیرانداز ایران از صعود به مرحله دوم بازماند

دختر تیرانداز ایران از صعود به مرحله دوم بازماند

یاسمن شیریان، نماینده کشورمان در رشته تیراندازی با کمان المپیک نوجوانان نتوانست شانس حضور در بین 16 تیرانداز برتر را بدست آورد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، یاسمن شیریان تنها نماینده کشورمان در رشته تیراندازی با کمان بعدازظهر امروز به وقت سنگاپور در مجموعه تیراندازی با کمان "کالانگ فیلد" شهر سنگاپور به مصاف رقبای جهانی خود رفت.

شیریان در میان 32 تیرانداز حاضر در این بخش با کسب رتبه بیست و دوم به کار خود در مرحله نخست خاتمه داد اما در مرحله حذفی  مقابل "ایزابل وی هارمر" از آلمان با نتیجه 6 بر 2 شکست خورد و از راهیابی به مرحله دوم بازماند.

نخستین دوره بازی های المپیک نوجوانان با حضور 3600 ورزشکار 14 تا 18 سال از 204 کشور جهان در 26 رشته ورزشی  از تاریخ 24 مرداد ماه آغاز و 4 شهریور ماه به پایان می‎رسد.

کد مطلب 1136074

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