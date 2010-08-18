دختر تیرانداز ایران از صعود به مرحله دوم بازماند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، یاسمن شیریان تنها نماینده کشورمان در رشته تیراندازی با کمان بعدازظهر امروز به وقت سنگاپور در مجموعه تیراندازی با کمان "کالانگ فیلد" شهر سنگاپور به مصاف رقبای جهانی خود رفت.

شیریان در میان 32 تیرانداز حاضر در این بخش با کسب رتبه بیست و دوم به کار خود در مرحله نخست خاتمه داد اما در مرحله حذفی مقابل "ایزابل وی هارمر" از آلمان با نتیجه 6 بر 2 شکست خورد و از راهیابی به مرحله دوم بازماند.

نخستین دوره بازی های المپیک نوجوانان با حضور 3600 ورزشکار 14 تا 18 سال از 204 کشور جهان در 26 رشته ورزشی از تاریخ 24 مرداد ماه آغاز و 4 شهریور ماه به پایان می‎رسد.