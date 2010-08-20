شهرام مکری داور بخش کوتاه جشن خانه سینما درباره فیلمهای این دوره به خبرنگار مهر گفت: تعدادی از فیلمهای داستانی که در این دوره از جشن خانه سینما دیدهام جذاب بودهاند. اما به نظر می رسد رویکرد ثابتی در انتخاب فیلم های این بخش وجود داشته است.
وی ادامه داد: بیشتر فیلمهای کوتاهی که دراین بخش دیدم داستانی مینیمال را روایت میکنند وساختارشان بیشترنزدیک به سینمای مستند است. به نظر من فیلمهای این بخش میتوانستند متنوع تر و داستانگوتر باشند. اما میتوانم با صراحت اعلام کنم که در این دوره 3 - 4 فیلم جذاب و خوب را دیدم که بسیار دوستشان دارم.
کارگردان "اشکان، انگشتر متبرک وچند داستان دیگر" درباره مستقل شدن این بخش از بخش فیلمهای بلند افزود: مستقل شدن بخش فیلم کوتاه از فیلمهای بلند اتفاق خوشایندی است. من ابتدا نگران این مسئله بودم که با مستقل شدن این بخش به صورت بخشی جداگانه ممکن است اعتبار و شأن آنها زیر سوال رفته و به رویدادی حاشیهای و کم اهمیت بدل شود.
وی بیان کرد: اما خوشبختانه امسال حمایت بسیاری ازجانب پیشکسوتان وهنرمندان از بخش فیلم کوتاه شده است. حضور افرادی مانند آقای ناصر تقوایی وعباس گنجوی به عنوان داور در این دوره باعث اعتبار بخشیدن به این بخش شده که جای خوشحالی دارد.
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