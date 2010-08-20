نگاه کشورهای درحال توسعه به راه اندازی نیروگاه بوشهر مثبت است

علی خرم در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که افتتاح نیروگاه هسته ای بوشهر جایگاه ایران را به چه میزان در نظام بین الملل ارتقاء خواهد داد، اظهار داشت: راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر برای برخی کشورها مانند کشورهای عربی و کشورهایی که تمایلی به پیشرفت ایران ندارند خوشایند نیست و حتی آن را به عنوان منشا خطر بیشتری برای خود به شمار می آورند.

وی اضافه کرد: ازسویی دیگرکشورهای درحال توسعه نگاهی مثبت به راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر دارند چراکه عموما کشورهایی هستند که با ایران در تضاد منافع نیستند.

این تحلیلگر مسائل بین المللی ادامه داد: در این میان کشورهای دیگری که عموما کشورهای غربی مانند گروه 1+5 را شامل می شوند هستند که معتقدند با راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر دیگر حجت بر ایران تمام شده است و سوخت این نیروگاه هم که توسط روسیه برای 5 سال آینده تامین شده است پس دیگر ایران نیازی به تولید سوخت ندارد که بخواهد آن را تولید کند.

وی در ادامه با اشاره به چگونگی تامین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران نیز گفت: هم اکنون باب مذاکرات ایران با غرب برسر تامین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران است که اگر این موضوع هم حل شود دیگر وجهی برای طرح موضوع باقی نمی ماند.

خرم در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این سئوال که تهدیدات اخیر رژیم صهیونیستی را مبنی بر بمباران نیروگاه اتمی بوشهر در زمان افتتاح را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: به نظر من قریب به یقین ادعای صهیونیستها در مورد بمباران تاسیسات هسته ای ایران یک بلوف است.

وی درعین حال تصریح کرد: اما به قول حضرت امیر(ع) هیچ گاه نباید دشمن را کوچک شمرد و باید کشور برای هرگونه تهدیدی آمادگی داشته باشد.

این تحلیلگر مسائل بین المللی افزود: اگرچه درصد تهدیدات علیه ایران بسیار کم است اما با توجه به اینکه نیروگاه بوشهربرای اسرائیل ارزش سیاسی و امنیتی دارد، نباید تهدید آن را دست کم گرفت.