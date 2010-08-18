برگزاری نمایشگاه خوشنویسی در دانشگاه تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در این نمایشگاه که ظهر چهارشنبه در دانشگاه تبریز گشایش یافت 50 اثر از آثار استاد زنوزی در قالبهای مختلف و با خط نستعلیق، نسخ، تذهیب و نقاشی خط به مناسبت طرح سراسری تربیتی و فرهنگی "ضیافت اندیشه" در دانشگاه تبریز با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان به نمایش گذاشته شده است.

براساس این گزارش، نمایشگاه خوشنویسی"ضیافت اندیشه" به مناسبت ماه مبارک رمضان ویژه دانشجویان شرکت کننده در این طرح معنوی، در گالری شهید آوینی ساختمان مرکزی دانشگاه تبریز تا اول شهریورماه سال جاری از ساعت 16 تا 20 میزبان دانشجویان و علاقمندان است.

همزمان با این نمایشگاه، دو اثر از آثار نقاشی خط استاد زنوزی با عنوان " مَن کُنت مولا فهذا علی مولا" و "ناد علیاً مظهر العجایب" در ابعاد 20 در 30 سانتی متر به صورت چاپ نفیس بر روی کاغذ گلاسه در تیراژ سه هزار نسخه به عنوان هدیه حوزه هنری استان به دانشجویان شرکت کننده در طرح سراسری "ضیافت اندیشه" اهداء می شود.

استاد میرحسین زنوزی عضو هیئت علمی حوزه هنری آذربایجان شرقی، عضو شورای عالی خوشنویسان ایران و رییس انجمن خوشنویسان تبریز است که تحریر و تذهیب بیش از 10 جلد کتاب و برگزاری نمایشگاه های متعدد خوشنویسی را در کارنامه هنری خود دارد.