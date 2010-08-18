تشکیل جلسه هیئت نظارت برای تعیین وضعیت اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

سینا کمال خانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پلمپ دفتر تشکل جامعه اسلامی از سوی دانشگاه تهران در توضیحاتی یادآور شد: بحث های حقوقی مختلفی در مورد مالکیت و سرقفلی دفتر مرکزی این اتحادیه در طول چند سال اخیر مطرح بوده است که با توجه به حضور 20 ساله این اتحادیه در آن دفتر و همچنین موافقت مسئولین ذیربط این دفتر در اختیار این اتحادیه بوده است ولی با توجه به مسائل پیش آمده و صلاحدید مسئولان دانشگاه تهران این دفتر موقتاً در اختیار دانشگاه تهران قرار گرفت.

وی اضافه کرد: این دفتر موقتاً در اختیار دانشگاه تهران قرار گرفته است تا پس از بررسی اختلافات از سوی هیئت نظارت وزارتین و مشخص شدن شورای قانونی و مورد تایید وزارت علوم، این دفتر دوباره در اختیار این تشکل قرار گیرد.

کمال خانی گفت: مسئولین دانشگاه تهران قول داده اند پس از برگزاری جلسه هیئت نظارت وزارتین بلافاصله این دفتر را به اعضای اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان تحویل دهند.

وی با اشاره به بحث های مختلفی در مورد انشقاق و یا انشعاب اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان که در برخی از رسانه ها مطرح شده است، گفت: با توجه به بنیه تشکلیاتی، اعتقادی و اخلاقی اعضای این اتحادیه اصلاً انشعابی مدنظر نیست.

عضو اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان یادآور شد: اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان اولین تشکل دانشجویی است که در سال 87 مجوز رسمی اتحادیه شدن را دریافت کرد اما در این میان عده ای که دلسوز مجموعه نیستند چه در داخل و چه در خارج از اتحادیه قصد دارند تا با طرح مباحث انحرافی دو دستگی بنیادین و اعتقادی را در مجموعه القا کنند اما با توجه به بصیرت و هوشیاری این اتحادیه دانشجویی این خواب ناصواب بدخواهان تعبیر نخواهد شد.

وی در خصوص مباحثی که در مورد منابع مالی یکی از طیف های موجود در این اتحادیه مطرح می شود، تاکید کرد: منابع مالی یکی از طیف ها که در مورد آن مباحثی مطرح است کاملاً مشخص و از مراجع قانونی همچون وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاهها است و طرح وابستگی مالی به منابع غیرمشخص و غیرقانونی کذب محض است.

عضو اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان یادآور شد: اعلام وابستگی و انتساب یکی از طیف های اتحادیه اجحافی بزرگ و نابخشودنی و قابل پیگیری است که هدفی جز فرافکنی و سرپوش گذاشتن بر اختلافات ندارند. این گونه انتساب جریان دانشجویی و تاکید چندباره بر آن بدون داشتن کوچکترین مدرکی عواقب خوبی برای این اتحادیه دانشجویی و دیگر مجموعه های دانشجویی ندارد.

کمال خانی اظهار داشت: ما از هر گونه مدرک و سندی که وابستگی مالی و سیاسی یکی از طیف های اتحادیه را مشخص می کند، استقبال می کنیم.