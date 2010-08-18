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۲۷ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۳۷

پس از تعلیق مذاکرات با مالکی؛

ائتلاف ملی مذاکره با العراقیه را آغاز کرد / تقویت احتمال ائتلاف حکیم و علاوی

ائتلاف ملی مذاکره با العراقیه را آغاز کرد / تقویت احتمال ائتلاف حکیم و علاوی

مشاور رسانه ای "عمار حکیم" اعلام کرد: پس از تعلیق مذاکرات العراقیه با ائتلاف دولت قانون، گفتگوها با این جریان در زمینه تشکیل ائتلافی جدید آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "باسم العوادی" در گفتگو با روزنامه الاتحاد امارات اظهار داشت: مذاکرات ائتلاف ملی و العراقیه در زمینه تشکیل دولت جدید آغاز شده و در دو روز آتی شاهد ترسیم نقشه راه تشکیل دولت خواهیم بود.

مشاور رسانه ای رهبر ائتلاف ملی عراق در ادامه افزود: مذاکرات جدی و همه جانبه با العراقیه پس از اینکه این جریان مذاکره با ائتلاف مالکی (دولت قانون) را به حالت تعلقیق درآورد، آغاز شده است.

این عضو مطرح ائتلاف ملی عراق در ادامه افزود: اگر العراقیه در مذاکرات نرمش نشان دهد و این گفتگوها موفقیت آمیز باشد ائتلاف جدید میان این دو جریان شکل خواهد گرفت.

از سوی دیگر، "همام حمودی" از رهبران ائتلاف ملی به روزنامه الاتحاد گفت: نشست های مهمی طی دو روز آتی میان این ائتلاف و العراقیه برگزار می شود.

در همین راستا منابع آگاه به الاتحاد خبر دادند که "عمار حکیم" حرف آخر را در تشکیل ائتلاف با العراقیه می زند و پس از تشکیل این ائتلاف جریان های کرد نیز به آن می پیوندند.

کد مطلب 1136294

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