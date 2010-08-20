علی زهانی، دبیر جشنواره هنرهای تجسمی دانشجویان در مورد برگزاری دوره‌های بعدی این جشنواره به صورت سالانه یا دوسالانه به خبرنگار مهر گفت: هنوز مشخص نشده است که نمایشگاه به صورت سالانه باشد یا دوسالانه اما برحسب قاعده باید به صورت دوسالانه برگزار شود.

وی افزود: اگر قرار شد به صورت سالانه نیز برگزار شود، بهتر است یکسری از رشته‌ها در یکسال و برخی رشته‌های دیگر در سال بعد به رقابت گذاشته شوند.برای اینکه اگر قرار باشد همه آثار در یکسال به نمایش گذاشته شوند، به بودجه زیاد و کافی نیاز داریم.

زهانی در مورد لزوم بودجه کافی ابراز داشت: خیلی از جشنواره‌های ما با استاندادهای جهانی مطابق نیستند و با معیارهای جهانی فاصله دارند. برای همین به یک ساماندهی زیرساختی در این زمینه نیاز داریم. هدف ما هم برگزاری یک جشنواره با کیفیت خوب است که یکی از شرایط آن بودجه کافی و مناسب است.

دبیر نخستین جشنواره هنرهای تجسمی دانشجویان درباره بودجه جشنواره این دوره ابراز داشت: جشنواره امسال با حداقل بودجه برگزار شد و سقف آن 150 میلیون تومان بود. درحالی که اگر بودجه یکی از جشنواره‌هایی که حامیان قوی دارند، در اختیار ما بود، اثبات می‌کردم زلزله در هنرهای تجسمی یعنی چه؟

زهانی عنوان کرد: در جلسات بعدی که در وزارت علوم برگزار می‌شود، در مورد نحوه برگزاری جشنواره تصمیم‌گیری می‌شود.