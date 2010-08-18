سینمای ایران پاسخ هجمه های سینمای هالیوود را نداده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سجاد کریمان مجد در نخستین نشست نقد فیلم در طرح ضیافت اندیشه با موضوع "ایران در هالیوود" در سالن آمفی‌تئاتر دانشگاه لرستان، به هجمه‌های فرهنگی دشمنان علیه ایران در قالب فیلم‌های هالیوودی اشاره کرد و گفت: ضرورت دارد برای مقابله با این هجمه فرهنگی دشمن در درجه اول دشمن را به‌درستی بشناسیم و سپس در قالب ساخت فیلم‌هایی که ایران و ایرانیان را به‌درستی به جهان معرفی کند، اقدام کنیم .

وی با بیان اینکه سینما یک هنر، فناوری و صنعت است، وضعیت سینمای ایران را ضعیف دانست و افزود: متأسفانه سینمای ایران نتوانسته در برابر جنگ نرمی که دشمنان در قالب فیلم‌های هالیوودی علیه ایران به‌راه انداخته‌اند، جوابگو باشد.

این استاد دانشگاه و کارشناس دینی ادامه داد: فیلم‌های ایرانی اغلب در کشورهای عربی مثل عراق و پاکستان نمایش داده می‌شود که ضرورت دارد برای مقابله با محصولات هالیوودی زمینه پخش فیلم‌ها و مستندهای ایرانی در سایر کشورهای جهان نیز فراهم شود.

حجت الاسلام کریمان مجد با اشاره به اهداف ساخت فیلم هایی علیه ایران توسط سینمای غرب، بیان داشت: در فیلم‌های هالیوودی که علیه ایران ساخته می‌شود تلاش بر این است یک ایران هراسی در بین مخاطبان خود به‌وجود آید.

وی افزود: در فیلم‌های هالیوودی که مخاطب آن ایران است همیشه ایران و ایرانی بسیار قوی، شکست ناپذیر و غیرقابل نفوذ، خشن و بی‌رحم معرفی می‌شود.

استاد دانشکده تئاتر تهران در بخش دیگری از سخنان خود مسائلی از جمله پیروزی انقلاب اسلامی، اشغال لانه جاسوسی آمریکا و برنامه های هسته‌ای ایران را از جمله سوژه های مورد نظر دشمنان در ساخت فیلم‌های ضد ایرانی عنوان کرد.

حجت الاسلام کریمان مجد تصریح کرد: آمریکا هنوز با گذشت سال‌ها از کشور و ملت ایران به‌خاطر تسخیر لانه جاسوسی‌اش در تهران آزرده‌ خاطر است.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به این‌که ایران کشوری است که در بحث مهدویت و ظهور منجی و ترویج فرهنگ مهدوی تلاش دارد دشمنان از ایران و ایرانی در هراس هستند و می‌خواهند دیدگاه سایر جوامع نسبت به ایران را مخدوش سازند.

این استاد دانشگاه یادآور شد: به عنوان مثال در فیلمی مثل "بدون دخترم هرگز" که در دهه 60 علیه ایران ساخته شد و فیلم‌هایی از این دست تلاش دشمن بر این بوده نگاه دنیا را نسبت به ایران مخدوش کند.

بنابر این گزارش، در بخشی از این نشست، پیرامون فیلم های هالیوودی از جمله سنگسار ثریا، سفر به انتهای زمین، روزی، روزگاری ایران، سفر انقلابی به ایران، ایران خطرناک‌ترین ملت ها، رازهای هسته‌ای ایران و ارباب آرزوها بحث شد.