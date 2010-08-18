صدا وسیما به تشویق و نقد رسانه ها نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه،علی اصغر داوود آبادی فراهانی بعداز ظهر چهارشنبه در جمع مدیران مسئول و خبرنگاران رسانه های استان با اشاره به بخشی از اقدامات انجام شده طی دوران فعالیتش در صدا و سیمای مرکز کرمانشاه، اظهار داشت: طی چند سال اخیر نقش آفرینی برنامه های تلویزیونی مرکز کرمانشاه در شبکه های سراسری کمرنگ شده بود که در پی یافتن علل آن بر آمدیم و به این نتیجه رسیدیم که عمده این مشکلات، عدم توجه به زیرساخت های مورد نیاز برای تولید یعنی طرح و برنامه است، لذا بنا را بر گسترش ارتباط با کارشناسان درون و برون مرکز و کارشناسان دانشگاهی و استفاده از ایده های آنان گذاشتیم که اکنون این ارتباط نسبتاً مناسب است.

داوود آبادی فراهانی افزود: همچنین وقتی مدتی در مرکزی تولید برنامه صورت نمی گیرد تولیدکنندگان احساس غربت می کنند که برای رفع این مشکل نیز از گروه های مختلفی برای آمدن به استان دعوت کردیم و با این گسترش ارتباطات قطعاً تا دو سال آینده شاهد تولید برنامه ها و سریال های خوبی در مرکز کرمانشاه خواهیم بود.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمانشاه عنوان کرد: ایجاد رغبت برای فعالیت مجدد هنرمندانی که کنار کشیده اند سخت است، اما طی این مدت توانسته ایم با دعوت از برخی از این افراد آنان را متمایل به همکاری مجدد با مرکز کنیم.

ارتقا کیفیت برنامه ها در دستور کار صدا وسیما مرکز کرمانشاه قرار دارد

داوود آبادی فراهانی با بیان اینکه ارتقا کیفیت برنامه ها را در دستور کار خود قرار داده ایم، گفت: هرگز به دنبال فدا کردن کیفیت برنامه ها به بهانه افزایش کمیت نیستیم، هر چند که کیفیت هم به آسانی حاصل نمی شود.

وی در خصوص نقد عملکرد مسئولین استان در صدا و سیمای مرکز کرمانشاه نیز گفت: باید آستانه تحمل مسئولین بالا برود تا این برداشت نشود که سیاه نمایی صورت می گیرد، ضمن اینکه پرداختن به مشکلات و معضلات را بیشتر در صدای مرکز کرمانشاه دنبال می کنیم.

داوودآبادی فراهانی همچنین با انتقاد از پایین بودن مشارکت در برنامه های تلویزیونی از سوی دستگاه ها و بخش خصوصی، از رسانه ها خواست در راستای فرهنگ سازی در این زمینه به صداوسیمای مرکز کرمانشاه کمک کنند.

14 اثر نمایشی فاخر در مرکز کرمانشاه در دست تهیه است

احمد پور مقبلان معاون سیمای مرکز کرمانشاه نیز با بیان اینکه 14 اثر نمایشی فاخر در این مرکز در دست تهیه است، طریق عشق، رویای شیرین، راز آشکار، آخرین پل، چراغ خاموش، رویای بربادرفته، جنگل بلوط، پهلوان و مرصاد را از جمله این برنامه ها معرفی کرد.

وی افزود: در زمینه برنامه های مستند هم به قابلیت های خوبی دست یافته ایم و مرکز کرمانشاه را پایلوت غرب کشور در زمینه مستند معرفی کرده اند.

معاون سیمای مرکز کرمانشاه خاطر نشان کرد: در زمینه انیمیشن هم سعی کرده ایم فراتر از تعهد خود عمل کنیم.

تعداد بخش های خبری شبکه زاگرس افزایش یافته است

معاون اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز کرمانشاه نیز در این نشست گفت: از دهه فجر سال گذشته تعداد باکس های خبری مرکز افزایش پیدا کرد و از دو بخش 15 دقیقه ای به سه بخش 15 دقیقه ای افزایش یافت. همچنین سه بخش خبری بسیار فشرده موسوم به خبر 60 ثانیه نیز هر روز پخش می شود. دو بخش خبری نیز از رادیو کرمانشاه پخش می شود.

وی اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون معاونت اطلاعات و اخبار 387 خبر مکتوب و 336 خبر تصویری برای شبکه های سراسری ارسال کرده و حضور خبر کرمانشاه در شبکه های سراسری به طور محسوس بیشتر شده است.

طالب نژاد ادامه داد: حضور پر رنگ در بخش های خبری سراسری و معرفی چهره ای جذاب از استان مبنی بر آمادگی اقتصادی و وجود امنیتی پایدار برای سرمایه گذاری اقتصادی در استان از برنامه های آتی معاونت اطلاعات و اخبار است.

فراتر از تعهد سالانه صدای کرمانشاه برنامه تولید کرده ایم

غلامرضا حیدری معاون صدای صدا و سیمای مرکز کرمانشاه نیز گفت: تعهد سالانه صدای مرکز کرمانشاه 3700 ساعت بوده که فراتر از آن و 3904 ساعت تولید داشته ایم.

وی افزایش تعداد مخاطبان رادیو از طریق توسعه تولیدات بومی و محلی و اجرای برنامه ها با مشارکت مخاطبان در اماکن عمومی، افزایش میزان اعتماد شنوندگان به برنامه های رادیو از طریق پیگیری مطالبات آنان در برنامه های گفت و گو محور و پاسخگو کردن مسئولان در مقابل سئوالات مردم، شناسایی استعدادهای هنری در نقاط مختلف استان و استفاده از توان و هنرآنان را از رویکردهای صدای مرکز کرمانشاه عنوان کرد.

معاون صدای صدا و سیمای مرکز کرمانشاه، توسعه برنامه های طنز رادیویی که رادیو کرمانشاه تاکنون در این زمینه یکی از شبکه های پیشتاز رادیویی در کشور بوده است، توسعه تولیدات نمایشی فاخر که متناسب با نیاز مخاطبان و قابل رقابت با تولیدات نمایشی در عرصه بین الملی باشد که رادیو کرمانشاه تاکنون در عرصه بین الملل حائز کسب جایزه شده که دو جایزه آن در بخش نمایش بوده و تلاش برای استفاده بیشتر از گویشهای محلی در تولیدات رادیویی به منظور تقویت جنبه های بومی محلی رادیو را ازدیگر رویکردهای صدای مرکز کرمانشاه در سال جاری برشمرد.