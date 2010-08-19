30 استاد حوزه در طرح ضیافت اندیشه مازندران حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، حجت الاسلام سید حسین حسینی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه اجرای طرح ضیافت اندیشه در جمع خبرنگاران در دانشگاه مازندران ، طرح ضیافت اندیشه را فرصتی برای آشنایی دانشجویان با قرآن شریف و مباحث تئوریک اسلامی دانست و افزود: روح طرح ضیافت اندیشه ،تقویت بنیه های فرهنگی ،اعتقادی و مذهبی دانشجویان است.

وی برگزاری طرح ضیافت اندیشه در دانشگاه و مازندران را به فال نیک گرفته و اظهار داشت: مازندران سرزمین ستارگان آسمانی،امامزادگان آل علی، سرزمین ولایتمداری و دین باوری است ، سرزمینی که معطر به عطر هزاران شهید است.

وی افزود: مازندران به جهت اینکه اولین مکان در ایران است که پذیرای حکومت آل علی شد از معنویت خاصی برخوردار است.

حسینی به حضور بالغ بر 30 استاد مبلغ از حوزه علمیه قم در دانشگاه مازندران اشاره کرد و گفت: این درحالی است که مسئولان دفاتر نهاد نمایندگی دانشگاههای استان نیز حضور فعالی در طرح داشته و به تدریس ،تبلیغ و ترویج مباحث اسلامی می پردازند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه مازندران خصوص اهداف برگزاری این طرح ابرازداشت: ضیافت اندیشه با هدف آشنایی دانشجویان با مبانی سیاسی اسلام و انقلاب اسلامی و تقویت بنیانهای فکری و عقیدتی دانشجویان و باروری استعدادهایشان طراحی شده است.

وی حضور 100هزار دانشجوی متعهد و علاقمند به فرایض دینی را پشتوانه قوی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی و مسئولان نظام بیان کرد .

حسینی از استقبال بسیار زیاد برگزاری گفتگوهای آزاد خبرداد و گفت: به منظور عمق بخشی به بنیه های اندیشه ای دانشجویان و ترویج روحیه پرسشگری در آنان ، به فعالان حاضر در گفتگوهای آزاد هدایایی اهداء خواهد شد.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه مازندران به تاثیر برنامه های تفریحی در نشاط روحیه دانشجویان اشاره و خاطر نشان کرد: با توجه به شرکت دانشجویان روزه دار در کلاسها ،وجود برنامه های شاد رسانه ای و تورهای تفریحی درون شهری می تواند نقش موثری در تغییر ذائقه دانشجویان ایجاد نماید.

وی با اذعان به اینکه اجرای طرح ضیافت در اولین سال آن با نقایصی روبرو می باشد گفت: امکان اینکه اهداف فرهنگی،معنوی بانیان طرح به طور کامل برآورده نگردد وجود دارد ولی با این وجود برای ما واضح و مبرهن است که ضیافت اندیشه ثمرات شگرفی برای جامعه دانشگاهی بدنبال خواهد داشت و شور و اشتیاق دانشجویان حاضر را از شواهد اساسی این مهم برشمرد.