بزرگداشت روز جهانی قدس از سوی سفارت ایران در منامه

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم جمع کثیری از رؤسای نمایندگی های دیپلماتیک مقیم بحرین، نمایندگان وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف، اعضای مجلس نمایندگان و شورا و شوراهای شهر، علما و روحانیون برجسته بحرینی، رؤسای جمعیتها و فعالان سیاسی، شخصیتهای فرهنگی وعلمی و نمایندگان رسانه ها و نیز ارگانهای ایرانی مقیم بحرین شرکت کردند.



در این مراسم که بنابه دعوت حسین امیرعبداللهیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در منامه در محل هتل گلف برگزار شد، شرکت کنندگان ضمن تجلیل از امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مبتکر روزجهانی قدس در آخرین روز جمعه ماه مبارک رمضان که همه ساله به عنوان سمبل وحدت و حمایت از مسأله اول مسلمانان در سراسر جهان برگزار می شود، ذکر و یاد آن رهبر فرزانه را گرامی داشته و برای کشور جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ ایران آرزوی پیشرفت و شکوفائی هرچه بیشتر نموده و مراتب حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین گرامی داشتند.

از میهمانان این مراسم به صرف افطار پذیرائی بعمل آمده و بیانیه صادره از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بحرین بین میهمانان و شرکت کنندگان توزیع گردید که مورد استقبال آنان قرار گرفت.



در این بیانیه ضمن یادآوری اعلام برگزاری روزجهانی قدس از سوی امام راحل در ماههای اول پیروزی انقلاب اسلامی و فرازهائی از بیانات وحدت بخش ایشان در دفاع از مردم مظلوم فلسطین، اقدامات جنایتکارانه و سرکوبگرانه رژیم اشغالگر و کشتار فجیع مردم مظلوم وبی پناه فلسطین وتخریب منازل آنان و سیاست گرسنه نگهداشتن مردم در محاصره فلسطین وغزه و آواره نمودن اهالی آن که به هدف به سازش کشاندن مردم فلسطین اعمال می شود، محکوم گردیده و از مقاومت اسلامی فلسطین حماس و جهاد اسلامی و نیز مقاومت لبنان در برابر تهاجمات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و به شکست کشاندن توطئه های دشمنان اسلام وغرب، تمجید به عمل آمده است.



بیانیه همچنین حمله به ناوگان آزادی را محکوم وخواستار تداوم کمک رسانی دولتها و ملتهای مسلمان و آزادگان جهان به مردم فلسطین و تلاش برای رفع محاصره ظالمانه نوار غزه و رساندن مواد غذائی و داروئی و نیازهای اولیه زندگی برای آنان ونیز پیگرد جنایتکاران، محاکمه و مجازات آنان شده است. در این بیانیه از تمامی گروهها و طرفهای فلسطینی در مقابله با تجاوزات اشغالگران، دعوت به وحدت، انسجام و همدلی شده است تا در پناه وحدت راه را بر روی تلاشهای تفرقه افکنانه دشمنان ملت فلسطین و توطئه های آنان در به سازش کشاندن مردم مظلوم فلسطین سد نموده و خواستار برپائی دولت مستقل فلسطین در سرزمین آبا و اجدادی خویش به پایتختی قدس شریف شده است.