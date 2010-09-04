بزرگداشت روز جهانی قدس از سوی سفارت ایران در منامه

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم جمع کثیری از رؤسای نمایندگی های دیپلماتیک مقیم بحرین، نمایندگان وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف، اعضای مجلس نمایندگان و شورا و شوراهای شهر، علما و روحانیون برجسته بحرینی، رؤسای جمعیتها و فعالان سیاسی، شخصیتهای فرهنگی وعلمی و نمایندگان رسانه ها و نیز ارگانهای ایرانی مقیم بحرین شرکت کردند.
در این مراسم که بنابه دعوت حسین امیرعبداللهیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در منامه در محل هتل گلف برگزار شد، شرکت کنندگان ضمن تجلیل از امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مبتکر روزجهانی قدس در آخرین روز جمعه ماه مبارک رمضان که همه ساله به عنوان سمبل وحدت و حمایت از مسأله اول مسلمانان در سراسر جهان برگزار می شود، ذکر و یاد آن رهبر فرزانه را گرامی داشته و برای کشور جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ ایران آرزوی پیشرفت و شکوفائی هرچه بیشتر نموده و مراتب حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین گرامی داشتند.
همزمان با برگزاری روزجهانی قدس در کشورمان و سایر کشورهای جهان، جمعه شب مراسمی از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در منامه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم جمع کثیری از رؤسای نمایندگی های دیپلماتیک مقیم بحرین، نمایندگان وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف، اعضای مجلس نمایندگان و شورا و شوراهای شهر، علما و روحانیون برجسته بحرینی، رؤسای جمعیتها و فعالان سیاسی، شخصیتهای فرهنگی وعلمی و نمایندگان رسانه ها و نیز ارگانهای ایرانی مقیم بحرین شرکت کردند.
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