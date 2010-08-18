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۲۷ مرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۵۷

در هفته دولت؛

560 پروژه در همدان به بهره برداری می رسد

560 پروژه در همدان به بهره برداری می رسد

همدان - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار همدان از افتتاح 559 پروژه عمرانی و تولیدی همزمان با هفته دولت در استان همدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سیدحسن موسوی بعد از ظهر چهارشنبه در شورای فنی استان همدان اظهار داشت: در استان همدان بیش از دو هزار و 200 پروژه در دست اجراست که یکصد پروژه مهم مشخص شده و ماهانه بازدید می شوند.

وی افزود: پایان شهریور ماه امسال روند اجرایی پروژه‌ها بررسی می شود و بر اساس وضعیت موجودی حساب دستگاه‌ها، در صورتی که دستگاهی پول را در حساب خودش بلوکه کرده باشد به حساب دستگاهی که نیاز دارد انتقال داده می شود.

موسوی با اشاره به اینکه با مهندسین پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی محدودی دارند برخورد می شود، افزود: باید علت کندی پیشرفت پروژه‌ای که اعتبار کافی داشته و پیشرفت فیزیکی مناسبی ندارد، مشخص شود.

معاون امور عمرانی استاندار همدان با تاکید بر اینکه در راستای ارزیابی پیشرفت پروژه‌ها علاوه بر میزان پیشرفت فیزیکی، کیفیت نیز مد نظر است، افزود: مجریان پروژه هایی که کیفیت مطلوبی ندارند باید پاسخگو باشند زیرا کیفیت نداشتن پروژه‌ها به دولت خسارت وارد می‌کند.

کد مطلب 1136396

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