50 درصد بودجه شهرداري ها ،در بخش عبور و مرور هزينه مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، مهندس رضا منتظري با اعلام اين مطلب در جمع خبرنگاران افزود: شبكه عبورو مرور به عنوان اولويت نخست شهرداري ها محسوب مي شود .

وي هزينه اي كه سالانه در اين بخش توسط شهرداري هاي كشور صرف مي شود را 800 ميليارد تومان اعلام كرد.

منتظري با اشاره به سابقه 12 ساله تدوين شيوه نامه مديريت رو سازي در كشور ، افزود : در سال 300 ميليارد تومان از سوي شهرداريهاي كشور براي آسفالت معابرهزينه مي شود.

مدير كل دفتر تاسيسات و زيرساخت هاي سازمان شهرداري ها گفت: چنانچه بتوانيم عمر آسفالت را به دو برابر افزايش دهيم ، توانسته ايم 300 ميليارد تومان صرفه جويي در هزينه شهرداري ها داشته باشيم.

وي به توليد 50 نوع قير دردنيا اشاره كرد و افزود: در كشور ما فقط 4 نوع قير تهيه مي شود.

منتظري با اشاره به وجود 220 كارخانه توليد آسفالت در كشور گفت: فقط 30 درصد اين كارخانه ها در شرايط ايده آل قراردارد و 50 درصد آنها عمر خود را كرده اند و نياز به استاندارد سازي دارد و 20درصد باقي مانده نيز فرسوده هستند.

وي هزينه استاندارد سازي هر يك از كارخانه هاي توليد اسفالت را بين 20 تا 40 ميليارد تومان عنوان داشت و با اشاره به كوتاه بودن عمر جداول شهري افزود: عمر جدول در كشور ما به طور متوسط 5 سال مي باشد.

مديركل دفتر تاسيسات و زير ساخت هاي سازمان شهرداري ها گفت: قصد داريم عمر اين جداول را افزايش دهيم كه در اين صورت مي بايست 50 درصد پول بيشتر هزينه كنيم .