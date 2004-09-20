انتخابات كنفدراسيون شناي آسيا درامارات برگزارشد

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين كنگره كه كليه كشورها واعضاء آسيايي درآن حضورداشتند، وحيد مرادي رييس فدراسيون شنا و دبيركل فعلي كنفدراسيون شناي آسيا كه ازسال 2000 تا 2004 ميلادي دراين سمت مي باشد مجددا بعنوان دبير كل انتخاب شد.
"هيرونوشين فروهاشي" رييس ژاپني كنفدراسيون نيزدر سمت خود ابقاء گرديد. دراين جلسه مقررشد تا مدت زمان اين دوره بجاي 4 سال استثنائا 5 ساله باشد وبنابراين وحيد مرادي تا سال 2009 بعنوان دبيركل كنفدراسيون شناي آسيا بكارخود ادامه خواهد داد.
كنگره كنفدراسيون شناي آسيا به منظور انتخاب رييس، دبير كل و اعضا هيات رييسه و روساي كميته هاي مختلف درهتل مترو پليتن شهردوبي برگزارگرديد.
به گزارش خبرنگار" مهر" دراين كنگره كه كليه كشورها واعضاء آسيايي درآن حضورداشتند، وحيد مرادي رييس فدراسيون شنا و دبيركل فعلي كنفدراسيون شناي آسيا كه ازسال 2000 تا 2004 ميلادي دراين سمت مي باشد مجددا بعنوان دبير كل انتخاب شد.
کد مطلب 113644
نظر شما