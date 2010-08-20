محمد اردلانی، گرافیست و برنده جایزه نخست ششمین جشنواره تایپوگرافی اسماءالحسنی در مورد آثار ارائه شده در این دوره به خبرنگار مهر گفت: سطح آثار آنطور که باید خوب نبود. البته کارهای خوبی ارائه شده بود اما من آثار دوره‌های قبل را هم دیده بودم. پوسترها در مقایسه با سالهای قبل از نظر تکنیک و خلاقیت در سطح پایین‌تری قرار داشتند و بیشتر فرمال بودند.

وی در ارزیابی کیفیت جشنواره ابراز داشت: با اینکه این نمایشگاه از پشتیبانی نهادهای دولتی هم بهره می‌برد اما به عنوان جشنواره‌ای که توسط بخش خصوصی اداره می شود از نظر آثار، سطح داوری و جوایز بسیار حرفه‌ای‌تر از نمایشگاه‌های دولتی است.

اردلانی همچنین در مورد آثاری که در این جشنواره شرکت داده بود، ابراز داشت: سه اثر فرستادم که هر سه آنها برای نصب روی دیوار انتخاب شدند. یکی از پوسترها "به رنگ غزل" نام داشت که مربوط به پوسترهای عاشورایی بود. پوستر دیگر با عنوان "صبح امید" برای نیمه شعبان و دیگری اطلاعیه ای برای یک هیئت بود که قبلا سفارش و چاپ شده بودند.

ششمین دوره نمایشگاه بین المللی حروف نگاری پوستر اسماء الحسنی، عصر روز پنجشنبه ۲۱ مرداد در تالار بتهون خانه هنرمندان افتتاح شد.

در این نمایشگاه از مجموع ۱۰۱ اثر، ۶۱ پوستر در بخش اسماء الحسنی و ۴۰ پوستر در بخش مذهبی به نمایش درآمد. همچنین آثار علاوه بر تهران در موزه هنرهای معاصر اصفهان هم در معرض دید عموم است.

این نمایشگاه امسال هم با داوری آثار رسیده از سوی چهار داور خارجی از کشورهای برزیل، هلند، لبنان و ترکیه و یک ایرانی آغاز شد.

ششمین دوره نمایشگاه بین المللی حروف نگاری پوستر اسماءالحسنی با حمایت موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه هنرمندان ایران، شرکت شبکه سفید و با سازماندهی سایت اینترنتی تودی پوسترز برگزار می‌شود.