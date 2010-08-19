نمایشگاه پوسترهای یک ایرانی به جشنوار "شب هنر" پیوست

محمد اردلانی که 60 پوسترش از خرداد سال جاری در شهر هلسینکی فلاند به نمایش گذاشته شده است در مورد پیوستن این نمایشگاه به بخشی از جشنواره "شب هنر" فنلاند به خبرنگار مهر گفت: هر سال در فنلاند جشنواره فرهنگی و هنری برابر با هفتم مرداد برگزار می شود که بسیاری از موزه ها و مکانهای فرهنگی و هنری برنامه های متعددی برگزار می کنند و امکانات فرهنگی و هنری هم برای مردم رایگان هستند.

وی افزود: به دلیل استقبالی که از آثارم شده و مورد توجه محافل هنری قرار گرفته است امسال این نمایشگاه به عنوان جزئی از جشنواره معرفی شده تا مردم هنگام بازدید از بخشهای ویژه بتوانند از این نمایشگاه هم دیدن کنند.

اردلانی همچنین در مورد چگونگی برگزاری این نمایشگاه در فنلاند عنوان کرد: سال قبل نمایشگاهی به مناسبت درگذشت "فوکودا" در هلسینکی برگزار شد و من هم چند طرح برای این جریان فرستادم. مدیر یکی از نگارخانه های این شهر به واسطه نمایشگاه با کارهایم آشنا و پیگیر فعالیتهایم شد. به همین دلیل برای برگزاری نمایشگاه انفرادی در فنلاند از من دعوت کرد.

وی در مورد آثاری که در این کشور به معرض دید عموم گذاشته است گفت:60 پوستر ارائه کردم. همگی آنها آثاری با موضوع های فرهنگی و اجتماعی هستند که طی پنجسال قبل توسط نهادهای مختلف مثل شهرداری، وزارت ارشاد و ارگانهای دیگر منتشر شده بودند. نزدیک به 90 درصد پوسترها نیز به زبان فارسی بودند.



