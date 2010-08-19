گلستان رتبه نخست سیل خیزی را داراست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ایرج حیدریان صبح پنجشنبه در کارگروه امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضلاب در گرگان افزود: گلستان همه ساله با خطر وقوع سیل روبرو است و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش خطرات ناشی از آن ضروری است.

وی اظهار داشت: برگزاری جلسات مستمر با حضور همه اعضا، تدوین آیین نامه اجرایی و شرح وظایف و عملیاتی نمودن طرح جامع سیل از جمله وظایف این کارگروه است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت این کارگروه افزود: این کارگروه در اجرای تبصره 4 ذیل ماده 15آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و با حکم استاندار راه اندازی شده است.

حیدریان تشکیل کارگروه امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضلاب پس از سال ها فعالیت کارگروه سیل و طغیان رودخانه ها در گلستان را گامی به جلو ارزیابی کرد و افزود: افزایش اعضای این کارگروه قطعا موجب بهبود فعالیت‌ها و تصمیم گیری ها در این بخش خواهد شد.

وی شناسایی و اولویت بندی شهرها، روستاها، شبکه راه‌های ارتباطی و خطوط انتقال انرژی و آب و فاضلاب در استان بر مبنای اهمیت و میزان آسیب پذیری در برابر سیلاب و دیگر خطرات و نیز تعیین راهکارهای مناسب برای افزایش ایمنی آنها را از جمله شرح وظایف پیشنهادی به این کارگروه ارزیابی کرد.

همچنین تعیین ضرورت‌های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه کاهش خسارات ناشی از سیل و دیگر خطرات و پیشنهاد آن به شورای هماهنگی، ساماندهی فعالیت‌های مرتبط با پیشگیری و کاهش خسارات سیل و اولویت بندی طرح‌های مطالعاتی و اجرایی و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرائی و انجام طرح‌های مذکور از دیگر وظایف این کارگروه است.

ایجاد هماهنگی با سایر کارگروه‌های تخصصی در استان، تهیه بانک اطلاعاتی از مشخصات و میزان آسیب‌های زیست محیطی‌، انسانی و اقتصادی سیلاب‌ها و سایر خطرات و همچنین تصویب طرح خطر پذیری سیل و مخاطرات دریایی، برق ،آب و فاضلاب و ارائه به شورای هماهنگی استان از دیگر وظایف این کارگروه است.

همچنین ارزیابی و نظارت بر اقدامات دستگاه‌های مرتبط با سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضلاب و ارائه به شورای هماهنگی استان، بررسی و تصویب برنامه های آموزشی، تبلیغاتی و اطلاع رسانی مرتبط و ارائه به شورای هماهنگی استان و نیز بررسی و تصویب برنامه ها و پروژهای مطالعاتی و اجرایی مرتبط و ارائه به شورای هماهنگی استان از دیگر وظایفی است که به عهده این کارگروه خواهد بود.

بررسی و تصویب برنامه‌های مانور و بررسی و تصویب بودجه تفصیلی و پیگیری لازم به منظور تامین اعتبار مورد نیاز جهت عملیاتی شدن از دیگر وظایف کارگروه امورسیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضلاب گلستان است.

این کارگروه در اولین جلسه خود با حضور 26 دستگاه اجرایی و سازمان دولتی استان تشکیل شد.

شرکت آب منطقه‌ای، اداره کل مدیریت بحران گلستان، معاونت برنامه ریزی استانداری، دفتر فنی استانداری، دفتر امور شهری استانداری، دفتر امور روستایی استانداری، اداره کل هواشناسی، سازمان هلال احمر، مسکن و شهر سازی، بنیاد مسکن، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره کل راه و ترابری از جمله اعضای این کارگروه هستند.

همچنین اداره کل محیط زیست، صدا و سیما، شرکت مخابرات، اداره کل بنادر و دریانوردی، شرکت‌های آبفا و آبفار، شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق، نیروی انتظامی، دادگستری کل، مرکز تحقیقات دریای خزر و دانشگاه‌های علوم پزشکی و علوم کشاورزی گرگان از دیگر اعضای این کارگروه هستند.