سرپرست دانشگاه ایلام منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم انتصاب سرپرست دانشگاه ایلام ضمن اشاره به لزوم جلب مشارکت مسئولین استان و بهره مندی از تجارب اعضاء هیئت علمی و همکاران متعهد این دانشگاه، بر ضرورت حفظ بیت المال و اعمال سیاستهای موثر به منظور صرفه جویی در هزینه ها و رعایت دقیق مقررات و تلاش در جهت تربیت دانش آموختگانی قانون پذیر با نگرش ارزشی و معنوی تاکید شده است.

وزیر علوم طی نامه ای جداگانه از خدمات ارزنده دکتر عباس قربانی رئیس سابق دانشگاه ایلام در طول مدت تصدی این مسولیت قدردانی کرد.

دکتر طاهر علیمحمدی عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام است. وی دارای دکتری الهیات است و پیش از این مسئولیت معاونت های دانشجویی و آموزشی دانشگاه ایلام را عهده دار بوده است.

گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر در هفته جاری گزارشی مبنی بر در شرف اتمام بودن ریاست 22 دانشگاه کشور منتشر کرده بود.