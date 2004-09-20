فايننشال تايمز : عراق شكست نخورد ، استراتژي آمريكا شكست خورد

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه بين المللي فايننشال تايمز در مقاله اي با عنوان " عراق شكست نخورد بلكه استراتژي آمريكا شكست خورد " مي نويسد : دولت بوش 3.5 ميليارد دلار را براي كمك به عراق از كنگره تقاضا كرده است و اين نشاندهنده تغيير اساسي در استراتژي و نشاندهنده درك اين مسئله است كه تلاش آمريكا در طول اولين سال اشغال عراق يك شكست بوده است .

دولت بوش هفته گذشته طرحي را به كنگره فرستاد و يك برنامه ريزي مجدد براي هزينه كردن در پروژه هاي بازسازي ، برق و آب عراق مطرح كرد . 1.8 ميليارد دلار از اين بودجه براي آموزش و تجهيز پليس عراق و نيروهاي امنيتي هزينه خواهد شد.مابقي اين بودجه براي تامين امنيت و صادرات نفت ، ايجاد اشتغال و كمكهاي فوري براي حمايت از انتخابات ژانويه خرج خواهد شد . تنها حدود 1.2 ميليارد دلار از 18.4 ميليارد دلار بودجه كمكي كه براي سال مالي 2004 برنامه ريزي شده بود خرج شده است و كمتر از 600 ميليون دلار از آن در عراق خرج شده است . بسياري از آن به دليل حملات و تخريب و برنامه ريزي بد به هدر رفته بود و يا بيرون از اين كشور خرج شده بود يا براي نيروهاي امنيتي خارجي مصرف شده بود .

اين برنامه ريزي مجدد نشان مي دهد كه پل برمر حاكم سابق عراق ، اداره دولت موقت و ارتش آمريكا در سال اول اشغال عراق اشتباهات اساسي مرتكب شدند .

اين مسئله عملا نشان مي دهد كه اهداف نئو محافظه كارها براي بازسازي عراق هرگز به تحقق نخواهد پيوست . تلاش جديد براي هزينه پول براي ارتش و نيروهاي امنيتي عراق نشان مي دهد كه آمريكا در تلاش جدي براي آموزش اين نيروها يك سال پس از سقوط صدام با شكست مواجه شده است . و اين نتيجه برآورد اشتباه دولت آمريكا در اين مورد است كه ناآرامي ها با مشغول به كار شدن نيروهاي جديد عراقي از بين خواهند رفت . در نتيجه ، آمريكا فعاليتهاي معيني را براي ايجاد نيروي انساني بزرگ با تكيه بر تجهيزات و آموزش ناكافي انجام داد و هدف آن پيشرفتهاي كم در دفاع از مرزها با ايجاد نيروهاي امنيتي كه نتوانند دمكراسي مورد انتظار آمريكا را به خطر اندازند ، بود .

برنامه ريزي مجدد كنوني به قصد انجام يك تلاش امنيتي كاملا متفاوت انجام مي شود .در ماه آوريل تعدادي حمله عليه نيروهاي آمريكايي نشان داد كه بدون حضور نيروهاي امنيتي عراقي قوي ، آشوبگران شكست نخواهند خورد . دولت بوش هم اكنون براي مبارزه با "ويتنام سازي " عمليات نظامي در عراق به شدت نيازمند بودجه است . تاكتيكهاي آمريكا به طور عمده به سمت اقدامات عملي و حملات دقيق تغيير شكل داده است در حاليكه نيروهاي عراقي آموزش مي بينند كه بيشتر عملياتهاي نيروهاي امريكايي و انگليسي را برعهده بگيرند .

به طور مشابه ، بيشتر بودجه هاي باقيمانده به بودجه براي پروژه هاي كمكي كوتاه مدت با هدف به دست آوردن حمايت عراقيها صرف خواهد شد . اين برنامه ريزي مجدد تاييدي است بر اينكه تلاشهاي آمريكا و اداره ائتلاف براي برنامه ريزي ساختار بلند مدت توسعه اقتصادي عراق به دليل مخالفت عراقيها با فعاليت خارجيها با شكست مواجه شده است .

آخرين اولويتها قادر ساختن عراقيها براي مديريت اقتصاد آينده آنها است . فايننشال تايمز در ادامه مي افزايد : روشن است كه قرار دادهاي خارجي در معرض تهديد مداوم هستند و مقدار زيادي از اين بودجه به كارخانه هاي غير عراقي و آمريكايي مي رسد و هرگز به عراق نمي رسد . همچنين واضح است كه بسياري از پروژه ها نيز برنامه ريزي لازم را براي سودمند بودن ندارند .

اين روزنامه در ادامه مي افزايد رويكرد جديد آمريكا بسياري از اقدامات و ريسكهاي نظامي را به بعد از انتخابات رياست جمهوري آمريكا موكول مي كند همچنانكه مسائل اضطراري را در مورد زمانبندي اهداف بلند مدت آن به وجود مي آورد . اين رويكرد هرگونه اقدام نظامي آمريكا را به مسائل اساسي كاهش مي دهد .

وي گفت : همه چيز به صورت عملياتها و حملات محدود خواهد بود تا زماني كه نيروهاي عراقي آماده شوند . مشكل اين است كه هيچ كس نمي داند انها كي آماده خواهند شد و دقيقا براي چه چيزي بايد آماده شوند .كاخ سفيد و مقامات شوراي امنيت ملي آمريكا اميدوارند تا زمان برگزاري انتخابات در ماه ژانويه نيروهاي عراقي بتوانند كنترل چند شهر نا آرام را به عهده گيرند . اياد علاوي نخست وزير عراق با اعلام اين مسئله كه انتخابات در زمان مقرر برگزار خواهد شد ، اعلام كرد احتملا ايالتهاي بسيار ناآرام در انتخابات شركت نخواهند داشت . تعدادي از مقامات و افسران آمريكايي در عراق به طور قابل توجهي محتاط تر از مقامات آمريكايي در كاخ سفيد هستند آنها احساس مي كنند كه نيروهاي عراقي تا آغاز سال 2005 توانايي كافي را براي بر عهده گرفتن عمليات انگليس و آمريكا را نخواهند داشت و انتخابات بايد چند ماه به تعويق افتد .

فايننشال تايمز در ادامه مي نويسد : كاخ سفيد هنوز در حال نوشتن داستان عراق است . تا كنون سرنوشت انتخابات عراق نامشخص است و اين انتخابات به عنوان هدف اصلي آشوبگران به شمار مي آيد . آمريكا هنوز استراتژي معني داري براي برنامه ريزي مجدد و كامل بودجه كنوني و پاسخگويي به نيازهاي بلند مدت عراق ندارد .

اين روزنامه در ادامه مي افزايد اين علائم نشاندهنده شكست عراق نيست بلكه نشاندهنده اين است كه استراتژي آمريكا بي فايده بوده است . به هر حال به نظر مي رسد . اين تجديد برنامه ريزي اعتراف به اين مسئله است كه همه چيز به توانايي دولت عراق براي تثبيت مشروعيت حقيقي و نيروي مبارزه نيروهاي عراقي بستگي دارد .