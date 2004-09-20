گروه هايي را مامور بررسي حادثه پاكدشت كردم

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر وزير كشور كه براي پاسخگويي به سوال چند تن از نمايندگان در كميسيون امنيت ملي مجلس حاضر شده بود ، در پاسخ به سوالي درباره قطعنامه شوراي حكام تاكيد كرد: ما با اين قطعنامه مخالفيم.

وزير كشور در پاسخ به سوال ديگري در خصوص جنايت پاكدشت به خبرنگاران گفت: جنايت پاكدشت همانطور كه همه مردم را آزرده كرد، مرا بيشتر متاثر كرد و بلافاصله تيم هايي را مامور بررسي حادثه كردم.

موسوي لاري با تاكيد براينكه فاجعه پاكدشت بسيار تلخ و ناگوار بود اعلام كرد هياتي به سرپرستي معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور مامور بررسي دقيق اين فاجعه شده است و بايد منتظر نتايج گزارش اين هيات باشيم.

وزير كشور در پاسخ به سوالي با بيان اينكه بررسي هاي لازم براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري آغاز شده است اعلام كرد: پيشنهاد برگزاري انتخابات ميان دوره اي مجلس در اواخر بهمن ماه را به شوراي نگهبان ارايه كرده ايم و منتظر نظر اين شورا هستيم.

موسوي لاري درخصوص علت حضور خود در كميسيون امنيت ملي مجلس افزود: آقاي اعلمي نماينده تبريز سوالي را درباره قاچاق فرآورده هاي نفتي بطور مشترك از اينجانب و وزير اطلاعات مطرح كرده بود كه قرار شد ابعاد مختلف اين موضوع در كميسيون و ستاد مبارزه با قاچاق كالا بررسي شود.

وزير كشور گفت: در اين جلسه اطلاعاتي را كه در خصوص قاچاق فرآورده هاي نفتي داشتيم در اختيار نماينده سوال كننده و ديگر اعضاي كميسيون قرار داديم.