وحدت و همدلی عامل اصلی پیروزی استقلال بود

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان مبعلی پس از پیروزی استقلال برابر پیکان قزوین در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: بازی بسیار خوبی ارائه کردیم اگرچه نتوانستیم در نیمه اول آنطور که مورد نظر کادر فنی بود بازی کنیم اما پس از صحبت‌های سرمربی در بین دو نیمه، بازی را در دست گرفتیم و توانستیم یک دیدار بسیار زیبا را با زدن 3 گل به پایان برسانیم.

وی هماهنگی لازم بین بازیکنان را عامل اصلی این پیروزی دانست و افزود: بازیکنان ما پس از هفته‌ها تمرین توانستند به یک هماهنگی در تمام خطوط رسیده و با درک متقابل یکدیگر بازی‌های زیبایی از خود ارائه دهند.

هافبک تیم فوتبال استقلال اضافه کرد: قطعا در هفته‌های آینده استقلالی به مراتب قوی‌تر و منسجم‌تر از حال حاضر را هواداران خواهند دید. من قول می دهم که با پیروزی‌ در بازی‌های آینده، سعی‌مان بر این است در پایان هر بازی هواداران را با شادی به منزل بفرستیم.

مبعلی در پایان گفت: بازی زیبای بازیکنان استقلال قابل تقدیر است و وحدت و همدلی عامل اصلی پیروزی ما برابر پیکان و کسب نخستین پیروزی در ورزشگاه آزادی بود.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پیکان قزوین در چارچوب هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر که چهارشنبه شب در ورزشگاه آزادی برگزار شد، در نهایت با پیروزی 3 بر صفر شاگردان آبی پوش پرویز مظلومی به پایان رسید.