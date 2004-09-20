سيد حسن عباسي نماينده دليجان و محلات و عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار "مهر" اظهار داشت : دستگاه ها و مراكز مرتبط با برنامه هاي مذهبي و فرهنگي ، در حد توان فعاليت داشته اند و اينكه موفقيت هاي چشمگير و قابل قبولي حاصل نشده است ، نشان از كم كاري نيست .

وي با تأكيد بر اينكه جامعه ايران ، جامعه اي جوان و رو به رشد است ، گفت : به موزات رشد جامعه و نيازهاي روز ، مي بايست مطابق با نيازها و نگرش ها فعاليت شده و برنامه هاي مؤثر و ارزنده اي ارائه شود .

عباسي ، كشور جمهوري اسلامي ايران را كشوري معرفي كرد كه محوريت آن دين و مذهب است و در بحث توسعه سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و ديگر موارد ، بكار گيري مناسب دين و مذهب، به خوبي راهگشاي جامعه خواهند بود .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس همچنين با اشاره به اينكه جوامع خارجي نيز ، به عنوان كشوري اسلامي بدنبال فعاليت ها و موفقيت هاي ايران هستند ، افزود : كشورهاي ديگر مي خواهند ببينند كشوري كه محوريت آن ، دين و مذهب و اسلام است ، به چه موفقيت هايي دست يافته و خواهد يافت ، به همين دليل توجه ويژه به فعاليت هاي ديني و مذهبي كشور و همچنين فرهنگ سازي در اين زمينه امري ضروري است .

نماينده مردم دليجان و محلات در مجلس شوراي اسلامي در ادامه تأكيد كرد : بسيار شايسته است كه با بكارگيري مناسب اسلام ناب در روند زندگي جامعه ، رشد سياسي ، اجتماعي و مذهبي كشور را به خوبي احياء و ارتقاء بخشيد .

عباسي با تصريح بر آگاهي جوانان جامعه از اوضاع روز جهان و ضرورت ارائه اطلاعات مورد نياز آنان با بهره گيري از دانش و امكانات روز ، يادآورشد : در جامعه اسلامي ايران ، ما معتقد هستيم مي بايست به آزادي ها و انديشه هاي فردي احترام گذاشت و به همين دليل لازم است با بكارگيري شيوه هاي درست ، جوانان را با ميل و رضايت قلبي به ارزشهاي اخلاقي - اسلامي سوق دهيم .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه جوانان آينده سازان جامعه هستند و بايد در راه سازندگي فكر و روح آنان تلاشهاي ارزنده اي صورت گيرد ، گفت : شايسته است در راستاي رفع نيازهاي اين قشر از جامعه ، در حوزه دين ومذهب ، با نگاهي نو و مثبت فعاليت شود .

وي با تأكيد بر اينكه اسلام ناب ، تمام مشكلات زندگي فردي و اجتماعي را رفع مي كند ، يادآورشد : اسلام دين بهتر زيستن است و شادي را به زندگي انسانها هديه مي كند بنابراين فعاليت بيشتر و بهتر در اين زمينه ، سعادت را به ارمغان مي آورد .