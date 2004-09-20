مبارزه با بدحجابي يكي از مطالبات مردم از مجلس شوراي اسلامي است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، غلامعلي حدادعادل روز دوشنبه در حاشيه چهارمين همايش آيه هاي ايثار و تلاش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: علاوه بر تذكر و هشدار به مسئولان در جهت حفظ فضاي اسلامي جامعه مجلس وظيفه مهم تري دارد و آن اينكه با ريشه هاي پديد آمدن اين وضعيت در كشور مقابله كرد.



رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه خاطرنشان كرد: بايد از خود بپرسيم چه اتفاقي افتاده كه فضاي جامعه به اين سمت و سو گرايش پيدا كرده است.



وي تاكيد كرد: ما وظيفه داريم بررسي كنيم چه حركت هايي در سال گذشته اين وضع را ايجاد كرده است. در عين اينكه نبايد از برخورد با معلول غافل باشيم به نحو اصولي تري به فكر شناخت ريشه ها و علل و مقابله با آن باشيم. مجلس در هر دو جهت در انديشه است.



حدادعادل با گراميداشت حماسه دفاع مقدس، خاطرنشان كرد: بايد فعاليت هايي كه به گسترش فرهنگ ايثار و تلاش در جامعه كمك مي كند گسترش يابد مجلس سعي مي كند از راه تقويت بنيادها و نهادها و قانونگزاري اين مساله را تامين كند.



وي در خصوص حادثه جنايت پاكدشت گفت: ما از اين اتفاق متاسفيم و معتقديم بايد هم به اين مورد خاص رسيدگي سريع و صحيح شود و هم براي جلوگيري نمونه هاي مشابه اقدامي كرد.



رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: يكي از علل وقوع اين حوادث حاشيه نشيني اطراف شهرها، گسترش بي رويه شهرها است زيرا فضايي را ايجاد مي كند كه انضباط شهري در آن رعايت نمي شود كه بايد اقدامات وسيع تري براي جلوگيري از اين مساله انجام شود.