به گزارش خبرگزارش مهر، اکسل هانس از متفکران مکتب انتقادی در این نشست به بررسی مفهوم عدالت می‌پردازد و نظریه خود درباره این مفهوم را تبیین خواهد کرد.

عنوان سخنرانی هانس "اسطوره عدالت" نام دارد. این عنوان نگاه انتقادی به رویکردهای گذشته به عدالت را نزد هانس نشان می‌دهد.

هانس معتقد است که برای بررسی مفهوم عدالت باید چند مرحله را مورد توجه قرار داد و آنها را اولویت‌بندی کرد. او می‌گوید گام اول نشان دادن این است که عدالت دربرگیرنده کالاهای توزیع پذیر نیست بلکه پذیرش روابط اجتماعی است که مرکب از رویه‌های انباشته شده و پذیرفته شده اخلاقی است.

در این مرحله آنچه قابل احترام و توجه است که توسط دیگران به رسمیت شناخته شده باشد. اگر این گام و فرض نخست مورد پذیرش قرار گیرد در این صورت الزامات و نتایج روش شناختی دیگر بروز و ظهور می‌کند.

هانس در گام بعدی معتقد است که به جای ایجاد و ساختن رویه‌های هنجاری که مفهوم عدالت را محتوا بخشد، بایستی رویه‌هایی اجتماعی را ایجاد کرد که در آن عدالت مورد احترام قرار گیرد.

به عبارت دیگر از نگاه هانس به جای پرداختن به مفهوم عدالت باید تلاش در این جهت باشد که عدالت در اجتماع مورد احترام باشد.