موفقیت پزشکان آملی در جراحی بی سابقه پارگی قلب

به گزارش خبرنگار مهر، این عمل جراحی که در قالب عملهای کم سابقه محسوب می شود بر روی جوان 24 ساله آملی انجام شد که به دنبال درگیری و اصابت چاقو به سمت چپ قفسه سینه به اورژانس بیمارستان 17 شهریور آمل منتقل شده است.

سرپرست تیم پزشکی این عمل جراحی پیش از ظهر پنج شنبه پس از موفقیت در این عمل جراجی به مهر گفت: بیمار در ابتدای ورود به اورژانس بیمارستان 17 شهریور آمل دارای هوشیاری مناسب و فشار پایین بود که بلافاصله اقدامات اولیه توسط پرسنل اورژانس انجام شد.

دکتر فرشاد جلیلی شاهاندشتی با بیان اینکه ریسک پذیری انجام این عمل در سطح بالایی انجام چرا که کوچکترین خطا موجب مرگ بیمار می شد، افزود: این عمل در عین سختی کار بدون دستگاه پمپاژ قلب و بر روی قلب فعال انجام شد.

وی تصریح کرد: چاقو از قسمت سمت چپ قفسه سینه در محل زیر بغل وارد قفسه سینه شده که پس از پاره کردن ریه وارد قلب شد که دهلیز قلب را پاره کرد.

این متخصص جراحی عمومی ادامه داد: بیمار با شرایط بد وضعی خود توسط تیم متخصص بر پارگی قلب، سونوگرافی شد و با تایید پزشک معالج بر پارگی قلب به اتاق عمل منتقل و در عمل جراحی بسیار سخت تحت عمل توراکوتومی و بازکردن لایه های قلب قرار گرفت. در این عمل سوراخ دهلیز چپ بیمار ترمیم شد و بیمار با شرایط مناسب به آی سی یو منتقل شد.

جلیلی با بیان اینکه این عمل بی سابقه حدود سه ساعت طول کشید خاطرنشان کرد: حال عمومی بیمار اکنون رضایت بخش است.

