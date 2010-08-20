به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در همایش بررسی آثار قانون هدفمند کردن یارانه ها بر صادرات غیرنفتی کشور، از دیدار صادرکنندگان در آستانه روز ملی صادرات با مقامات ارشد کشور خبرداد و گفت: در سال تلاش مضاعف و همت مضاعف، صادرات غیرنفتی نمونه ای بارز برای پیاده سازی منویات مقام معظم رهبری شده است. در این راستا اتاقهای بازرگانی، تشکلهای صادراتی و همه صادرکنندگان باید دست به دست هم دهند تا برای غنا بخشیدن به برنامه های توسعه صادرات غیرنفتی، گامهای جدی برداشته شود.

وزیر بازرگانی افزود: وزارت بازرگانی در ماموریت خود، 2 خبر خوب را می تواند داشته باشد؛ به این معنا که اگر بازار تنظیم شود و مردم بتوانند در شرایط آرام و خوب، کالاهای مورد نیاز خود را خرید کنند، خبر خوبی است و دوم اینکه اگر صادرات غیرنفتی رشد کرده باشد، خبر خوبی برای وزارت بازرگانی است.

وی تصریح کرد: دستیابی به این دو خبر خوب هم در تنظیم بازار پایدار که متکی بر تولید داخلی باشد و هم در صادرات غیرنفتی ریشه دارد. در این راستا، اگر تفکر کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که تنها راه دسترسی به دو عامل مذکور، تولید با کیفیت است. در واقع، ریشه در تولید پایدار و کیفی و تجارت سهل و ساده دارد.

به گفته غضنفری، اگر تولید، هم پایدار و هم کیفی باشد، تجارت سهل خواهد شد و صادرکننده در بازار، به خوبی خودنمایی می کند؛ ضمن اینکه بازار نیز به راحتی تنظیم خواهد شد.

سال آینده صادرکننده مرغ می‌شویم

وی اظهار داشت: امسال با کمال تاسف کشور واردکننده مرغ بود، در حالی که ما فکر می کنیم می توانیم این قول را به مردم بدهیم که در سال آینده، صادرکننده مرغ خواهیم شد و تولید را به گونه ای مدیریت خواهیم کرد که هم بازار، با مرغ داخلی تنظیم شود و هم صادرکننده خوب مرغ و سایر طیور به کشورهای همسایه باشیم.

این عضو کابینه دهم در مورد هدفمند کردن یارانه ها گفت: شاید زمان این نباشد که بپرسیم آیا هدفمند شدن یارانه ها می توانست در قالب یک طرح اجرا شود یا شکل دیگری برای آن مورد پیگیری قرار گیرد چراکه هم اکنون، قانون هدفمند کردن یارانه ها به تصویب رسیده و باید به سمت اجرای آن حرکت کنیم، اما حقیقت این است که مسیر گذشته که هزینه ها غیرشفاف و غیرهدفمند در اقتصاد کشور تعریف می شد، سرانجام جز اضافه شدن به یارانه ها، چیز دیگری در برنداشت.

غضنفری گفت: 100 هزار میلیارد تومانی که در بدنه اقتصاد کشور تزریق می شد، در حوزه رقابت مشکل آفرین شده بود. بنابراین یک راه اجتناب ناپذیر برای اقتصاد کشور، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها است.

وی افزود: کمکهای دولت برای بخش تولید بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها باید متوجه این باشد که دستگاههای انرژی بر، به کمک دولت خود را به سمت اصلاح مصرف پیش برند. این امر در بسته حمایت از تولید به کار گرفته شده است و دولت باید کمکهایی در قالب ارایه تسهیلات صورت دهد تا بخشی از حوزه تولید که نیازمند انرژی فراوان است، از طریق یارانه ارزان، تکنولوژی خود را تعویض کند.

غضنفری ادامه داد: دولت پذیرفته است تا این کمک را به تولیدکنندگان انجام دهد. اگرچه به هیچ وجه این کمکها، جانشین افزایش بهره وری در حوزه تولید بخش خصوصی یا دولتی نمی شود اما همه باید منتظر این فرصت باشیم که هزینه ها را شکار کرده و ساختار تولید و تجارت را شفاف نماییم.

این عضو کابینه دهم خاطرنشان کرد: دولت در بسته حمایتی خود از تولید، این نگاه هوشمندانه را به کار گرفته است تا به کمک افزایش بهره وری، کار را پیش برد.

گروه امیدوار - گروه ناامید

وی با اشاره به قطعنامه های اخیر برای تحریم هرچه بیشتر ایران، گفت: همچنین در اینجا می خواهم یک گروه را ناامید و یک گروه را امیدوار کنم. گروه امیدوار که همان بخش تولید و فعالان اقتصادی کشور هستند باید این نوید را بشنوند که بسته حمایت از صادرات غیرنفتی با توجه به رغبت رئیس جمهور، در آخرین جلسه این حوزه تصویب شد و براساس آن، 400 میلیارد تومان کمک برای صادرات کالا و 57 میلیارد تومان اعتبار برای صادرات خدمات فنی و مهندسی اختصاص می یابد.

وزیر بازرگانی گفت: خطاب دوم برای ناامید کردن تحریم کنندگان نانجیب است. اینجا برخی نشته اند و مفاد مصوبه ای را بررسی و تصویب کرده اند که یک مصوبه فراقطعنامه ای به شمار می رود. 27 کشور اروپایی مصوبه ای را امضا کرده اند که برخی حوزه هایی که در قطعنامه شورای امنیت نبوده است را اضافه کرده اند. اما در اینجا باید یک خبر خوب به صادرکنندگان و حوزه تولید کشور داد و آن اینکه دولت برنامه های خوبی برای مقابله با تحریم اندیشیده است و اگرچه ممکن است اطلاع رسانی آنها با توجه به شرایط، جایز نباشد اما این اطمینان را می دهد که دولت هیچگونه خسارتی را متحمل نمی شود و در کنار صادرکنندگان است.

غضنفری ادامه داد: دولت خسارت ناشی از تحریمها را می پذیرد و خود را در کنار تولید و صادرات می داند و برای تک تک موقعیتها، برنامه داشته است، ضمن اینکه به زودی جلسه ای برای بخش خصوصی برگزار خواهد شد تا گوشه ای از این اطلاعات را برای آنها تشریح کنیم و نظرات آنها را دریافت کنیم.

وی افزود: مطمئنم هیچ کس در بیان این جمله تردید ندارد و همه صادرکنندگان و تولیدکنندگان در اینکه در مقابل تحریم ظالمانه تا پیروز شدن نهایی مقاومت می کنیم، توافق نظر دارند.

غضنفری گفت: دولت و ملت، بخش خصوصی و دولتی در این حوزه ها هیچ تردیدی ندارند، چراکه بحث آزادگی و ایران عزیز، اسلام و مردم مطرح است و عقب نشینی امکان پذیر نیست. اما باید با قدرت و قوت اعلام کرد که ما در بحث تحریم، برنده خواهیم شد.

وزیر بازرگانی، اجرای طرح میزان یک (سامانه خرید اعتباری کارمندان دولت) را یک طرح موفق برای تحریک تقاضا دانست و گفت: به زودی در هفته دولت این طرح را اجرایی می کنیم، ضمن اینکه هدف این طرح، نوعی تحریک تقاضا برای تولید داخلی است که به کلیه کارمندان کارت اعتباری 1.5 میلیون تومانی برای خرید محصولات داخلی ارایه خواهد شد.

وی اظهار داشت: برنامه پنجم در مراحل پایانی است و شاید این سمینار، سفره ای پهن کند که اصلاحاتی به نفع صادرکننده ها انجام گیرد و نتیجه آن به کمیسیون تلفیق برود.

غضنفری گفت: پیش نویس قانون بهبود فضای کسب و کار آماده شده است و این قانون فضای خاصی دارد که دست خط مبارک صادرکنندگان می تواند وارد شود تا پایه های یک کشور صادرات گرا در آن بنا گذاشته شود.