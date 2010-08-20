به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خلعتبری در پایان شهرآورد اصفهان گفت: ما بازی بسیار خوبی را ارائه دادیم و با برنامه پیش رفتیم تا پس از به ثمر رسیدن گل توانستیم برتری خود را حفظ و در نهایت سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را از آن خود کنیم.

وی اضافه کرد: با این پیروزی ما امروز صدرنشینیم و تمام تلاشمان را انجام می دهیم که برخلاف دو فصل گذشته این صدرنشینی را به راحتی از دست ندهیم. ما در لیگ هشتم در هفته آخر مقابل فولاد به راحتی باختیم و فصل قبل هم به راحتی صدرنشینی را به سپاهان واگذار کردیم اما قطعا امسال با سهل انگاری جام را از دست نخواهیم داد.

مهاجم تیم ذوب آهن اضافه کرد: خدا در این دیدار به ما عزت داد تا بتوانیم با ارائه یک بازی تماشاگرپسند سپاهان را شکست داده و به عملکرد قدرتمندانه خود در لیگ ادامه دهیم من هم تنها زحمات کادر فنی و بازیکنان را تکمیل کردم و خوشحالم در این پیروزی مهم نقش موثری داشتم.

خلعتبری در پایان در خصوص صحنه گل مردود ذوب آهن گفت: در آن صحنه من برخوردی با رحمتی نداشتم زیرا در حال دویدن بودم اما داور تشخیص داد که من خطایی انجام داده ام. من به تصمیم داور احترام می گذارم ولی در آن صحنه خطایی رخ نداد و گل ما می توانست صحیح باشد.

دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن و سپاهان اصفهان در چارچوب هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر باشگاه های کشور که چهارشنبه شب در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان برگزار شد در نهایت با برتری یک بر صفر شاگردان ابراهیم زاده به پایان رسید.