راهیابی عکسهای هنری قزوینیها به نمایشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، آثار هنری شش عکاس عضو مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین به نمایشگاه عکس کانون پرورش فکری تهران راه یافت.

این اعضا که در مسابقه سراسری عکس کانون تهران با موضوع شهر من و آزاد شرکت کرده بودند توانستند به مرحله حضور در نمایشگاه آثار برگزیده راه یابند.



علی برخورداری 10ساله از مرکز مجتمع، آذر غفاری 11ساله عضومرکز شماره دوتاکستان، محمد کشمیری 10ساله، محمدرضاحسنی دوست 10ساله و رضا سهراب زاده 9ساله از مرکز شماره یک تاکستان و ساناز رشید بهرامی 14ساله از مرکز شماره یک قزوین،عکاسان کوچک کانون استان قزوین هستند که آثارشان به نمایشگاه راه یافت.

همچنین علی برخورداری در این مسابقه کشوری مورد تقدیرقرار گرفت.