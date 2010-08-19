آقایی و عباسی در رقابتهای انتخابی تیم ملی ووشو پیروز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها جهت شناخت نفرات اول اوزان مختلف برای اعزام به بازیهای آسیایی گوانکجو برگزار شد. در مراحل قبلی رقابتهای انتخابی تیم ملی، سلمان ترکی، محسن محمد سیفی و حمیدرضا قلی پور به ترتیب در اوزان 56-،60- و 75- کیلوگرم به عنوان نفرات اول انتخاب شده بودند.

امروز پنجشنبه مبارزات انتخابی در دو وزن 65 و 70 کیلوگرم برگزار شد. در وزن 65- کیلوگرم حبیب بهمنی به مصاف جواد آقایی رفت. آقایی که در مراحل قبلی نیز رقیب خود را شکست داده بود در این دیدار هم 2 بر یک به برتری دست ِیافت.

در وزن 70- کیلوگرم هم سجاد عباسی در مصاف دوباره با مجتبی حسین زاده در دو راند متوالی صاحب برتری شد. با مشخص شدن نفرات برتر این 5 وزن کادر فنی تیم ملی هفته آینده چهار وزن اعزامی به گوانگجو را انتخاب خواهد کرد که در این میان شانس سنگین وزنها بیشتر است.

همچنین در بخش بانوان ایران دو سهمیه برای گوانجو دارد. در وزن 60- کیلوگرم حضور خدیجه آزادپور قطعی شده است. در وزن 52- کیلوگرم هم روز شنبه یک مبارزه بین راضیه طهماسبی و الهه منصوریان برگزار خواهد شد و فرد پیروز به عنوان نفر اعزامی به گوانگجو انتخاب خواهد شد.