ورود مقامات صرب به کوزوو ممنوع شد / تداوم جدالها درباره استقلال کوزوو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، "هاشم تاچی" نخست وزیر کوزوو در نامه ای که به دفتر سازمان ملل ارسال کرده، آورده است: دولت کوزوو به مقامات بلگراد اجازه ورود به این کشور را نمی دهد.

وی در این نامه علت این تصمیم را به رسمیت شناخته نشدن کوزوو توسط صربستان اعلام کرده و افزوده است: بلگراد علاوه بر اینکه در سفر مقامات کوزوو به صربستان سنگ اندازی می کند در برخی موارد سیاست های تحریک آمیز بر می گزیند.

در نامه نخست وزیر کوزوو همچنین بر این مسئله تاکید شده که این کشور اجازه سفر "گوران بوگدانوویچ" وزیر صرب و "الویر ایوانوویچ" منشی وی را که قرار است به کوزوو بیایند صادر نخواهد کرد چه آنکه آنان به توافقات از پیش مشخص شده پایبند نبوده اند.

هاشم تاچی تاکید کرده است: این تصمیم تا زمانی که تغییری در سیاست های بلگراد در قبال کوزوو بوجود نیاید ادامه خواهد یافت.

تنش های جدید در روابط صربستان و کوزوو پس از آن به وجود آمد که "ایویتسا داچیچ" وزیر کشور صربستان اخیرا اظهار داشت: ما آماده ایم حفاظت از اماکن عبادت صربها در کوزوو را بر عهده بگیریم.

این مسئله پس از آن مطرح شد که نیروهای ناتو موسوم به K4 تصمیم گرفتند حفاظت از این مناطق را به نیروهای محلی واگذار کنند.

از سوی دیگر در حالی که بلگراد با ابراز خرسندی از عدم به رسمیت شناخته شدن کوزوو اعلام کرده که تا کنون 50 کشور را در زمینه به رسمیت نشناختن کوزوو مجاب کرده است، "اسکندر الحسینی" وزیر خارجه کوزوو اعلام کرد: تا کنون 35 کشور کوزوو را به رسمیت شناخته اند.

استقلال منطقه کوزوو در جنوب صربستان دو سال پیش با حمایت کشورهای بزرگ اروپایی حاصل شد. اما اتحادیه اروپا تا امروز درباره این مسئله عمیقا دچار شکاف و دودستگی است. تنها 22 کشور از 27 عضو اتحادیه اروپا تا به حال استقلال کوزوو را به رسمیت شناخته اند. اسپانیا، یونان، اسلواکی و رومانی هنوز از این موضوع اجتناب می کنند که رسما رابطه با کوزوو را بپذیرند و استقلال آن را به رسمیت بشناسند.

این در حالی است که در جولای گذشته (اواخر تیرماه) دادگاه لاهه سند پارلمان کوزوو درباره استقلال را مغایر با اصول حقوق بین المللی ندانست و رای به استقلال کوزوو داد.