راه اندازی سامانه یکپارچه وصول عوارض خودرو در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سمینار آموزشی نرم‌ افزار یکپارچه عوارض خودرو شهرداری‌های استان قزوین ظهر پنجشنبه با حضور نمایندگان دفاتر خدمات ارتباطی کل استان در سالن شهرداری برگزار شد.

معاون مدیریت منطقه یک شهرداری قزوین در این سمینار اظهار داشت: با طراحی و راه‌اندازی سامانه یکپارچه وصول عوارض خودرو گام مهمی در ارائه خدمات به هم استانی‌ها برداشته شده است.

سیدمحمد علمی افزود: در گذشته شهروندان فقط می‌توانستند عوارض خودروی خود را در منطقه یک شهرداری قزوین پرداخت کنند که با راه‌اندازی این سامانه در آینده نزدیک شهروندان می‌توانند عوارض خودروی خود را با مراجعه به دفاتر خدمات

ارتباطی و اینترنت پرداخت کنند.



وی تصریح کرد: صرفه ‌جویی در زمان بهبود ترافیک و افزایش رفاه حال شهروندان از مزایای راه‌اندازی این سامانه است و اجرای این طرح با همکاری و حمایت استانداری و شهرداری قزوین در راستای دولت الکترونیک انجام شده است.

معاون مدیریت منطقه یک شهرداری قزوین عنوان داشت: با افزایش تعداد خودروها، پرداخت عوارض خودرو به روش سنتی جوابگوی نیاز شهروندان نبود و اجرای این طرح برای شهروندان و مسئولان شهری ضروری به نظر می‌رسید.

در ادامه مسئول واحد درآمد مدیریت منطقه یک شهرداری قزوین نیز با تأکید بر اجرای صحیح این سامانه گفت: اجرای هر چه بهتر این طرح نیازمند همکاری و آشنایی دفاتر خدمات ارتباطی استان است.

عباس طایفه با اشاره به قوانین پرداخت عوارض خودرو یادآور شد: با اجرای این طرح، تخلف در پرداخت عوارض خودرو به حداقل می‌رسد.

مسئول واحد سایت مدیریت منطقه یک شهرداری قزوین و مدیر اجرای طرح تبدیل بایگانی فیزیکی وصول عوارض خودرو به بایگانی الکترونیکی در این سمینار بیان داشت: با توجه به اینکه محاسبه عوارض خودرو نیازمند برنامه ای قوی بود، تهیه

نرم‌افزار خودرو در اسفند ماه سال ۸۶ در دستور کار قرار گرفت و هم اکنون طراحی آن پایان یافته که در آینده نزدیک شاهد راه‌اندازی این سامانه خواهیم بود.



فاطمه صمدی یادآور شد: از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری تمام مناطق و شهرداری مرکز قادر به اتصال به این برنامه شده‌اند و در حال حاضر می‌توانند پاسخگوی مراجعان به شهرداری باشند و با راه‌اندازی این برنامه به صورت استانی

تمام شهرهای استان به بانک اطلاعاتی واحدی متصل شده و عوارض‌ در کل استان به صورت یکسان محاسبه می‌شود.

وی خاطر‌نشان کرد: در این سامانه سوابق شهروندان به طور کامل قابل بررسی است و محاسبات به طور دقیق و بدون اشتباه صورت می گیرد.

مسئول واحد سایت مدیریت منطقه یک شهرداری قزوین تأکید کرد: با راه‌اندازی این سامانه زمان محاسبه عوارض خودرو از ۱۵ دقیقه به ۳۰ ثانیه و زمان تشکیل پرونده از ۱۵ دقیقه به ۱۲ دقیقه کاهش یافته است.

قوانین پرداخت عوارض خودرو، معرفی نرم‌افزار، محاسبه عوارض خودرو، صدور فیش و ثبت فیش از سرفصل‌های آموزشی این سمینار بود.