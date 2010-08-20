احمدی نژاد وابسته به جریان اصولگرایی است/ احزاب اثرگذاری زیاد ندارند

محمد عظیمی عضو شورای مرکزی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان اظهارات اخیر برخی از نزدیکان رئیس جمهور مبنی بر اینکه انتخاب احمدی نژاد متاثر از حمایت جریان اصولگرایی نبوده است، افزود: بی شک احمدی نژاد یک پدیده اصولگرایی و یکی از نیروهای خوش فکر جریان اصولگرایی است که در مسیر حرکت سیاسی خود از ظرفیت اصولگرایان بهره گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه حمایت جریان و تفکر اصولگرایی در انتخاب احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور تاثیر داشته است، افزود: شاید برخی احزاب و گروههای اصولگرا آنچنان شایسته و بایسته در انتخابات از احمدی نژاد حمایت نکردند و حتی در مواردی نیز انتقاداتی به وی داشته اند، اما همواره جریان اصولگرایی از احمدی نژاد حمایت کرده است.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ادامه داد: احمدی نژاد وابسته به جریان اصولگرایی است.

عظیمی در بیان ارزیابی از دیدگاههای احمدی نژاد نسبت به فعالیت حزبی در کشور گفت: ارزیابی رئیس جمهور و نظراتشان درباره سیستم سیاسی و حزبی کشور شاید ناشی از این است که فعالیت حزبی در ایران جا نیفتاده است و احزاب کار خارق العاده ای نمی کنند.

وی ادامه داد: شاید این تفکرات به دلیل آن است که احزاب اثرگذاری زیادی در پیشبرد جریان سیاسی کشور ندارند و از این نظر عده ای موافق و عده ای مخالف فعالیت حزبی در کشورند.

عظیمی معتقد است احمدی نژاد مخالف فعالیت احزاب نیست، اما معتقد است احزاب با شرایط کنونی توانمندی فعالیت سیاسی در کشور را ندارند.