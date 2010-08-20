2700 کلاس درس چند پایه در لرستان وجود دارد

علی ماکنعلی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان لرستان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا با افزایش پوشش تحصیلی هیچ دانش آموز واجب التعلیمی از پوشش آموزش و پرورش خارج نشود.

وی تصریح کرد: با این اوصاف حتی برای سه دانش آموز در یکی از روستاها تلاش کرده ایم تا کلاس درس برگزار شود.

وجود کلاسهای درس چند پایه در روستاهای لرستان

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان بیان داشت: این امر موجب شده است که در برخی روستاها و مناطق عشایرنشین استان کلاس های درس به صورت چند پایه تشکیل شود.

ماکنعلی خاطر نشان کرد: در حال حاضر دو هزار و 700 کلاس درس در سطح استان به صورت چند پایه در قالب حضور دانش آموزان پایه های مختلف در یک کلاس درس تشکیل می شود.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد مدارس مختلط سطح استان نیز گفت: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم برخی دیدگاهها در مورد مدرسه رفتن دانش آموزان در روستای محل زندگیشان است.

وجود کلاسهای مختلط در مقطع ابتدایی و راهنمایی در سطح لرستان

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان ادامه داد: با وجود اینکه اعلام کرده ایم که هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان را می دهیم تا دختران یا پسران برای تشکیل کلاسهای تک جنسیتی به روستاهای همجوار بروند ولی اهالی روستاها با این موضوع مخالفت می کنند.

ماکنعلی با بیان اینکه هم اکنون در برخی روستاها کلاسهای مختلط با حضور دختران و پسران دانش آموز برگزار می شود، یادآور شد: در حال حاضر این کلاسها در مقاطع تحصیلی راهنمایی و ابتدایی وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه تمام تلاش خود را به کار بسته ایم که تعداد کلاسهای مختلط را کاهش دهیم، یادآور شد: تلاش خواهیم کرد که این موضوع در سال تحصیلی آینده به حداقل ممکن برسد.

5700 دانش آموز خرم آبادی در مدارس حاشیه ای شهر تحصیل می کنند

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به مشکلات مدارس حاشیه ای شهر خرم آباد، عنوان کرد: در حال حاضر طرحی در مورد مدارس حاشیه ای شهر خرم آباد برای ارائه در شورای آموزش و پرورش تهیه شده است.

ماکنعلی ادامه داد: هم اکنون بیش از پنج هزار و 700 دانش آموز در مدارس حاشیه ای شهر خرم آباد مشغول به تحصیل هستند.

وی به وجود 26 مدرسه در مناطق حاشیه نشین شهر خرم آباد اشاره کرد و گفت: در مناطق حاشیه نشین هم دانش آموزان و هم اولیا دارای مشکلات خاص خود هستند.

عمده دانش آموزان مناطق حاشیه نشین تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان با بیان اینکه اکثر این دانش آموزان تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند، بیان داشت: برنامه داریم با همکاری بهزیستی، استانداری، کمیته امداد و آموزش و پرورش اقدامات لازم برای تحت پوشش قرار گرفتن این دانش آموزان انجام شود.

ماکنعلی با اشاره به برخی درگیر بودن برخی خانواده های این دانش آموزان با آسیب های اجتماعی، خاطر نشان کرد: همچنین برنامه دیگری که در این راستا در دستور کار قرار دارد اجرای برنامه های پشتیبانی و مشاوره ای برای این دانش آموزان در سطح مدارس است.