دانشگاههای‌ وزارت بهداشت‌ و ‌علوم نیمه ‌دوم شهریور بازگشایی می شوند

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در کلیات با وزارت علوم هماهنگ هستیم و آغاز سال تحصیلی در دو وزارتخانه بهداشت و علوم با هماهنگی با یکدیگر خواهد بود.

محققی یادآور شد: شرایط دوره های آموزشی دستیاری با شرایط سایر دوره های تحصیلی متفاوت است و این دوره ها نیز از اول شهریورماه آغاز می شوند.

حسین نادری منش - معاون آموزشی وزارت علوم نیز چندی پیش درباره زمان بازگشایی دانشگاهها در سال تحصیلی جاری گفته بود: زمان بازگشایی تغییری نکرده است و مانند سال گذشته، دانشگاهها از دهه آخر شهریورماه اقدام به ثبت نام می کنند تا رفته رفته در اول مهرماه کلاسهای درس تشکیل شود.