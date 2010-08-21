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۳۰ مرداد ۱۳۸۹، ۹:۱۱

در گفتگو با مهر اعلام شد:

دانشگاههای‌ وزارت بهداشت‌ و ‌علوم نیمه ‌دوم شهریور بازگشایی می شوند

دانشگاههای‌ وزارت بهداشت‌ و ‌علوم نیمه ‌دوم شهریور بازگشایی می شوند

زمان بازگشایی سال تحصیلی جدید در دانشگاههای وزارت بهداشت و علوم و ثبت نام از دانشجویان این دانشگاهها به گفته معاونین آموزشی وزارتخانه های علوم و بهداشت نیمه دوم شهریورماه خواهد بود.

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در کلیات با وزارت علوم هماهنگ هستیم و آغاز سال تحصیلی در دو وزارتخانه بهداشت و علوم با هماهنگی با یکدیگر خواهد بود.

محققی یادآور شد: شرایط دوره های آموزشی دستیاری با شرایط سایر دوره های تحصیلی متفاوت است و این دوره ها نیز از اول شهریورماه آغاز می شوند.

حسین نادری منش - معاون آموزشی وزارت علوم نیز چندی پیش درباره زمان بازگشایی دانشگاهها در سال تحصیلی جاری گفته بود: زمان بازگشایی تغییری نکرده است و مانند سال گذشته، دانشگاهها از دهه آخر شهریورماه اقدام به ثبت نام می کنند تا رفته رفته در اول مهرماه کلاسهای درس تشکیل شود.

کد مطلب 1136656

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