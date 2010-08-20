تغییرات مجلس در لایحه برنامه پنجم اساسی است/ دولت با تغییرات موافقت کرد

عباسعلی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان تغییرات اعمال شده از سوی مجلس در لایحه برنامه پنجم افزود: در تغییرات اعمال شده در برنامه پنجم تلاش کردیم تا این برنامه در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور و سیاست های کلی نظام باشد.

وی با بیان اینکه در زمان اعمال این تغییرات،هماهنگی های لازم با دولت انجام شده است، ادامه داد: دربرنامه پنجم توسعه کشور اصلاحات در بخش های جزئی و کلی وجود دارد و در تمامی این موارد دولت با حضور در کمیسیون های تخصصی با اعمال تغییرات موافق بوده است.

نورا با اشاره به مواردی از تغییرات اعمال شده در برنامه پنجم توسعه کشور گفت: به عنوان مثال در برخی از بخش های لایحه اولیه ، دولت اختیاراتی می خواست که طبق قانون در اختیار قانونگذار بوده و مجلس با لغو این اختیارات از لایحه برنامه پنجم، این موارد را بلافاصله اصلاح و کامل کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تغییراتی که مجلس در لایحه برنامه پنجم توسعه کشور داده، کلی و اساسی است و از اهمیت برخوردار است.