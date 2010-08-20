ثبت پرتره یک تک اتم برای ساخت رایانه های کوانتومی

به گزارش خبرگزاری مهر، رایانه های کوانتومی سرعت خود را بر این اساس به دست می آورند که اجزای آنها می توانند مانند رایانه های دوتایی محدوده ای از حالتها را به جای دو حالت به خود اختصاص دهند. الگوریتمهای ویژه ای می تواند از این حالتهای کوانتمی برای حل مشکلاتی که به راحتی یک رایانه معمولی را شکست می دهد، استفاده کند.

یکی از عوامل کاندید برای ساخت چنین رایانه ای شبکه نوری است که در آن اتمهای فوق سرد تحت تاثیر پرتوهای حساب شده لیزری و شبکه مانند قرار می گیرند، شبیه قرار گرفتن تخم مرغ درون یک شانه مقوایی تخم مرغ. اما پیش از آنکه بتوان این اتمها را خواند یا بر روی آنها نوشت، فرایندی که هنگام استفاده از این شبکه نوری به عنوان یک رایانه کوانتومی الزامی است، باید موقعیت دقیق اتمها تعیین شوند.

اکنون دو تیم از محققان موسسه مکس پلانک و دانشگاه هاروارد با تصویربرداری از یک تک اتم روبیدیوم در شبکه ای نوری اولین قدم برای دستیابی به چنین رایانه های کوانتومی را برداشته اند. انجام چنین کاری به دلیل ریز بودن اتمها و امکان مداخله پرتوهای نوری اتمهای مجاور در تصویر و کدر کردن عکس نهایی، بسیار چالش برانگیز بود.

محققان برای غلبه بر این مشکلات الگوهای نوری بازتاب داده شده از یک تک اتم را مورد مطالعه قرار دادند و بر اساس آن الگوریتمی خلق کردند که می توانست ترکیبی از چینشهای مختلف اتمها در یک شبکه نوری را محاسبه کند.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، در یک شبکه نوری عملکرد هر یک از اتمها مشابه یک ذره یا بیت کوانتومی خواهد بود. به گفته دانشمندان شبکه نوری نسبت به دیگر مدلهای رایانه های کوانتومی از تعداد بیشتری از این ذرات کوانتومی برخوردار است و از این رو سرعت محاسبات رایانه ای را افزایش خواهد داد.