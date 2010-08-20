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۲۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۵۳

بنگاههای زودبازده اقتصادی آذربایجان غربی یارانه دریافت کردند

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل کار و امور اجتماعی آذربایجان غربی گفت: برای حمایت از بنگاههای زودبازده اقتصادی و ایجاد شغل پایدار و مولد به پنج هزار و 922 بنگاه زودبازده اقتصادی در استان یارانه پرداخت شد.

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، علی سلیمانی عصر پنجشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری خوی که در فرمانداری ترتیب یافت افزود: برای این تعداد بنگاه زودبازده اقتصادی که زیر 10 میلیاردریال تسهیلات دریافت کرده بودند بالغ بر 97 میلیاردریال یارانه پرداخت شده است.

وی ادامه داد: در پرداخت یارانه ها بنگاههای صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی در اولویت قرار گرفته اند.

سلیمانی سهم شهرستان خوی از محل دریافت یارانه های بنگاههای زودبازده اقتصادی را 367 طرح با پرداخت شش میلیارد و 300 میلیون ریال اعلام کرد.

فرماندار خوی هم در این جلسه از تصویب 16 طرح جدید زودبازده اقتصادی در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری این شهرستان خبر داد و گفت: این طرحها در بخشهای تعاون ، صنعت و معدن هستند که برای اجرای آنها 74 میلیاردریال تسهیلات پرداخت می شود.

کد مطلب 1136728

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