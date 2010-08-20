43 پروژه جهادکشاورزی در گلستان تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد زمان عرب عامری عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: پروژه های فوق با اعتباری بالغ 52 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی ، ملی و تسهیلات بانکی اجرا شده و با بهره برداری آنها سه هزار و 68 خانوار از مزایای این طرحها بهره مند و برای 22 نفر فرصت شغلی بصورت مستقیم فراهم می شود.

وی اظهار داشت: افتتاح 23 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر33 میلیارد ریال در بخش های آب و خاک از جمله این موارد است.

وی خاطرنشان کرد: پرو‍ژه های بخش آب وخاک شامل اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی در اراضی ، تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی ( تسطیح اراضی ) احداث بندهای انحرافی ، استقرار ایستگاه های پمپاژ ، اجرای بندهای خاکی ( آببندان ) ، احداث کانال ها وخطوط انتقال آب و احداث و مرمت جاده های بین مزارع و همچنین اجرای طرح های زیربنایی آبیاری تحت فشار و لایروبی و مرمت قنوات از جمله این طرح ها است.

به گفته عرب عامری، اجرای بیش از هزار و 517 هکتار آبیاری تحت فشار ، 1400 هکتار نوسازی اراضی سنتی و مدرن ، 1300 هکتار شبکه‌های آبیاری و زهکشی از جمله طرحهاست.

این مسئول جهادکشاورزی بیان داشت: احداث 69 کیلومتر جاده های دسترسی به مزارع از دیگر اقدامات است.