به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، حجتالاسلام علی شهیدی با تشریح برنامههای اداره اعزام مبلغ دفتر تبلیغات اسلامی گفت: این اداره طلاب و روحانیونی را که شرایط و آمادگی برای تبلیغ را دارند از نظر محتوایی و برنامهای مهیا میکند و ایام محرم و رمضان اصل فعالیتهای تبلیغی است.
وی افزود: مبلغان بر اساس توانایی تبلیغی و دروس حوزهای دارای گروههای مختلف هستند، این مبلغان در سطوح یک، دو، سه و نخبگان طبقه بندی میشوند و بر همین اساس آموزشها و حق الزحمه به آنان ارائه میشود.
رئیس اداره اعزام مبلغ دفتر تبلیغات خراسانرضوی افزود: اولویتهای تبلیغی ما از همین گروههای تبلیغی ایجاد شده است و اعزام نیز بر اساس همین گروه بندیها صورت میگیرد و ما باید به مسأله تبلیغ به عنوان یک تخصص نگاه کنیم و مبلغ باید در ابتدا روش و سپس محتوا را در نظر بگیرد و با تلفیق این دو، مبلغ توانمند می تواند مخاطب را اقناء میکند.
مبلغان دینی باید به فضای سایبر ورود پیدا کنند
شهیدی با بیان اینکه همایشهایی با هدف ارتقای سطح علمی مبلغان و تبادل تجارب همواره پیش از ایام تبلیغ برگزار میشود، افزود: ورود مبلغ در فضای سایبر و دنیای مجازی، عرفانهای نوظهور از جمله موضوعات جدید ارائه شده به مبلغان است.
وی با بیان اینکه اداره امور مبلغان با همت معاونت فرهنگی تبلیغی وارد فضاهای جدیدی شده است، ادامه داد: از بین 2 هزار پرونده تبلیغی تشکیل شده در اداره امور مبلغین، گروه مبلغان قرآنی خانواده، هنرمند، بلاگر و گروه مبلغان کودک و نوجوان را شکل داده که هر کدام در حوزه خود فعالیت میکنند.
وی با اشاره به اینکه روش و شیوههای تبلیغ تغییر کرده است، تصریح کرد: درست است منبر به عنوان اصلی ترین و تأثیرگذارترین رسانه در ذهن مخاطب مطرح است، ولی امروز منبر تنها روش نیست و در قالبها و روشهای نوینی مطرح شده است.
وی تخصصی کردن تبلیغ و ورود به فضاهایی جدید را از اولویت های این اداره عنوان کرد و اظهار داشت: اگر مبلغان کار آمدی در هر زمینهای داشته باشیم میتوانیم شاهد تحول در زمینه تبلیغ باشیم.
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