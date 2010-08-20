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۲۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۴۸

جهانبخش:

50 خانه عالم در بوشهر احداث می شود

50 خانه عالم در بوشهر احداث می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: استاندار بوشهر گفت: امسال 50 خانه عالم با شرایط خاص در جوار مساجد روستاهای استان بوشهر احداث می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد حسین جهانبخش عصر پنجشنبه در نشست شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان بوشهر افزود: برای هر کدام از این خانه های عالم اعتباری حدود 200 تا 300 میلیون ریال هزینه خواهد شد.

وی اظهار داشت: ساماندهی و توسعه فعالیت‌ های فرهنگی و دینی با محوریت مساجد و گسترش فضاها و اماکن دینی و مذهبی از جمله محورهای اعتبارات شاخص‌ های فرهنگی کشور است.

استاندار بوشهر اضافه کرد: تحکیم بنیان خانواده، توسعه و تقویت فعالیت‌ های فرهنگی بانوان، ارتقاء فرهنگ عمومی با تاکید بر ارزش ‌های اسلامی، ترویج فرهنگ پایداری، ایثار و شهادت، توسعه و تقویت برنامه ‌های دینی، قرآنی، نهج ‌البلاغه، سیره اهل بیت (ع) و توسعه و تقویت کمی و کیفی فعالیت ‌های هنری، رسانه ‌ای و وسایل ارتباط جمعی از دیگر محورهای عمده شاخص‌ های فرهنگی کشور است.

جهانبخش با بیان این که رویکرد فرهنگی و اعتبارات این بخش را باید ارتقاء دهیم، اظهار داشت: تقویت و توسعه امور و فعالیت‌ های فرهنگی جوانان و نوجوانان، تکمیل، تجهیز و توسعه زیرساخت‌های ورزشی و حمایت از ورزش عمومی و قهرمانی و ساماندهی و توسعه فعالیت ‌های فرهنگی، آموزشی و تبلیغی در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از محورهای عمده برای اختصاص اعتبارات فرهنگی است.

استاندار بوشهر گفت: در برنامه چهارم توسعه 14 هزار میلیارد ریال اعتبار به استان بوشهر اختصاص یافت در حالی که در طول سه برنامه توسعه 4 هزارو 300 میلیارد ریال هزینه شده است.

معاون برنامه ریزی استانداری بوشهر گفت: امسال 195 میلیارد ریال به فرهنگ و هنر، 150 میلیارد ریال به تربیت بدنی و در مجموع 350 میلیارد ریال اعتبار به فصل فرهنگ، هنر و تربیت بدنی استان بوشهر اختصاص یافته است.

رسول زارعی افزود: همچنین امسال 304میلیارد و 820 میلیون ریال اعتبار به دستگاه‌های آموزشی استان بوشهر اختصاص یافته که از این میزان حدود 290 میلیارد ریال مربوط به آموزش ‌های رسمی و بیش از 10 میلیارد ریال نیز مربوط به آموزش ‌های فنی و حرفه ‌ای و غیر رسمی است.

وی اظهار داشت: امسال 64 میلیارد ریال در زمینه تجهیزات آموزشی و 18 میلیارد ریال نیز برای تعمیرات فضاهای آموزشی اختصاص یافته است.

کد مطلب 1136758

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