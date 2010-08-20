50 خانه عالم در بوشهر احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد حسین جهانبخش عصر پنجشنبه در نشست شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان بوشهر افزود: برای هر کدام از این خانه های عالم اعتباری حدود 200 تا 300 میلیون ریال هزینه خواهد شد.

وی اظهار داشت: ساماندهی و توسعه فعالیت‌ های فرهنگی و دینی با محوریت مساجد و گسترش فضاها و اماکن دینی و مذهبی از جمله محورهای اعتبارات شاخص‌ های فرهنگی کشور است.

استاندار بوشهر اضافه کرد: تحکیم بنیان خانواده، توسعه و تقویت فعالیت‌ های فرهنگی بانوان، ارتقاء فرهنگ عمومی با تاکید بر ارزش ‌های اسلامی، ترویج فرهنگ پایداری، ایثار و شهادت، توسعه و تقویت برنامه ‌های دینی، قرآنی، نهج ‌البلاغه، سیره اهل بیت (ع) و توسعه و تقویت کمی و کیفی فعالیت ‌های هنری، رسانه ‌ای و وسایل ارتباط جمعی از دیگر محورهای عمده شاخص‌ های فرهنگی کشور است .

جهانبخش با بیان این که رویکرد فرهنگی و اعتبارات این بخش را باید ارتقاء دهیم، اظهار داشت: تقویت و توسعه امور و فعالیت‌ های فرهنگی جوانان و نوجوانان، تکمیل، تجهیز و توسعه زیرساخت‌های ورزشی و حمایت از ورزش عمومی و قهرمانی و ساماندهی و توسعه فعالیت ‌های فرهنگی، آموزشی و تبلیغی در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از محورهای عمده برای اختصاص اعتبارات فرهنگی است .

استاندار بوشهر گفت: در برنامه چهارم توسعه 14 هزار میلیارد ریال اعتبار به استان بوشهر اختصاص یافت در حالی که در طول سه برنامه توسعه 4 هزارو 300 میلیارد ریال هزینه شده است.

معاون برنامه ریزی استانداری بوشهر گفت: امسال 195 میلیارد ریال به فرهنگ و هنر، 150 میلیارد ریال به تربیت بدنی و در مجموع 350 میلیارد ریال اعتبار به فصل فرهنگ، هنر و تربیت بدنی استان بوشهر اختصاص یافته است .

رسول زارعی افزود: همچنین امسال 304میلیارد و 820 میلیون ریال اعتبار به دستگاه‌های آموزشی استان بوشهر اختصاص یافته که از این میزان حدود 290 میلیارد ریال مربوط به آموزش ‌های رسمی و بیش از 10 میلیارد ریال نیز مربوط به آموزش ‌های فنی و حرفه ‌ای و غیر رسمی است .