ترکیب نفرات اعزامی تیم ملی جودو به توکیو مشخص نیست

محمدرضا حاج یوسف زاده با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: بعد از مسابقات انتخابی در یک زمان تعیین شده می‌بایستی اسامی به فدراسیون جهانی اعلام می‌ شد. بر این اساس نفراتی که احتمال می‌دادیم می‌توانند در ترکیب تیم ملی حضور داشتند باشند به فدراسیون جهانی معرفی شدند و این به منزله این نیست که اسامی اعلام شده حتما در لیست نهایی ما برای اعزام به توکیو حضور داشته باشند.

وی در مورد حضور نام رجبی که دوران محرومیت دوپینگ خود را سپری می کند در این فهرست گفت: احسان رجبی در صورت شرکت در مسابقه انتخابی و برتری مقابل حریفش می تواند یکی از جودوکاران ایران در مسابقات جهانی ژاپن باشد.

سرمربی تیم ملی افزود: محرومیت احسان رجبی به دلیل دوپینگ، ششم شهریورماه سال جاری به پایان می‌رسد و همانطور که از قبل عنوان شده بود، وی می‌تواند پس از پایان محرومیتش در مسابقه انتخابی شرکت کرده و در صورت برتری مقابل محجوب به عنوان یکی از جودوکاران وزن 100- کیلوگرم انتخاب شود.

حاج یوسف‌زاده ادامه داد: طبق قوانین فدراسیون جهانی هر کشور در هر وزن دو نماینده را می‌تواند برای حضور در مسابقات جهانی معرفی، اما اجباری در این کار وجود ندارد.

وی در مورد وضعیت وحید سرلک هم گفت: سرلک باید برای پوشیدن پیراهن تیم ملی در مسابقه انتخابی شرکت کند. جودوکاری می‌تواند پیراهن تیم ملی را برای مسابقات جهانی تن کند که در مسابقه انتخابی، حریفش را شکست داده باشد. به وحید این فرصت را می‌دهیم چند روز قبل از اعزام تیم به مسابقات جهانی ژاپن به ایران سفر کرده و در مسابقه انتخابی شرکت کند. در غیر این صورت جایگاهی در تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی نخواهد داشت.

حاجی‌یوسف‌زاده در پایان پیرامون زمان اعلام ترکیب نهایی تیم ملی برای شرکت در مسابقات جهانی ژاپن گفت: هنوز به جمع‌بندی نهایی در مورد اعزام تعداد نفرات نرسیده‌ایم.