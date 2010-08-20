ملی پوشان جودو ایران رقبای خود را شناختند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، رقابتهای جودو اولین دوره المپیک نوجوانان با حضور 102 جودوکار از 77 کشور جهان از فردا شنبه به مدت چهار روز در سنگاپور آغاز خواهد شد. از این تعداد 52 جودوکار پسر و 50 جودوکار دختر با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. قاره اروپا با 51 جودوکار از 36 کشور بیشترین نماینده را دارد. آسیا هم با 22 جودوکار از 15 کشور در رده دوم ایستاده است.

مراسم قرعه کشی این رقابتها شب گذشته برگزار شد و طی آن دو ملی پوش ایرانی حاضر در این مسابقات حریفان خود را شناختند. فردا در روز نخست رقابتهای جودو فرشید قاسمی در میان 18 جودوکار در گروه A باید با "اشنایدر ماگسمیلیان" از امریکا دیدار کند.

وی در صورت برتری مقابل این آمریکایی ، برای سرگروه شدن و رسیدن به مرحله نیمه نهایی به دیدار برنده مبارزه "جلیل جلالوف" از آذربایجان و " پاتریک فررا" از آندورا خواهد رفت.

اما در وزن 100- کیلوگرم که تنها 11 جودوکار حضور دارند، شایان ناصری پور د گروه C دور نخست استراحت داشته و سپس باید با برنده مبارزه "بولت توتاگانوف" از قزاقستان و " توما نیکیفارف" از بلژیک برود. ناصری پور با همین یک پیروزی به نیمه نهایی خواهد رسید وبرای رسیدن به بازی نهایی به دیدار برنده مبارزه جودوکاران مکزیک و آلمان خواهد رفت.

نخستین دوره بازی‎‏های المپیک نوجوانان با حضور 3600 ورزشکار 14 تا 18 سال از 204 کشور جهان در 26 رشته ورزشی از تاریخ 24 مرداد ماه آغاز و 4 شهریور ماه به پایان می‎رسد.