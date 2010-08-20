به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه "کانال اخبار آسیا"، تعداد 69 مسجد کشور سنگاپور تحت هماهنگی بنیاد رحمة للعالمین در طی یک هفته موفق به گردآوری این مبلغ شدند.



این بنیاد اعلام کرد این کمک‌ها برای تأمین نیازهای اولیه همچون چادر، آب آشامیدنی، غذا و دارو صرف خواهد شد.



بر اساس این گزارش 50 هزار دلار این مبلغ توسط دولت سنگاپور پرداخت شده است و دولت قصد دارد 50 هزار دلار دیگر برای کمک به سیل‌زدگان پاکستان اختصاص دهد.



صلیب سرخ سنگاپور نیز تاکنون 155 هزار دلار کمک‌های مردمی جمع آوری کرده و قصد دارد این مبلغ را به یک میلیون دلار برساند.



سنگاپور پیشتر یک گروه امدادی به پاکستان اعزام کرده بود که به تازگی به کشور بازگشتند و طی هفته آینده سنگاپور دومین گروه امداد رسانان خود را به پاکستان اعزام خواهد کرد.



بر اثر سیل سهمگین اخیر در پاکستان دست کم هزار و 600 تن کشته و بیش از دو میلیون نفر بی خانمان شده اند. این در حالی است که حدود 14 میلیون شهروند این کشور از این سیل متاثر شده اند.