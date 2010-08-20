پرسپولیس به صدر جدول نزدیک شد/ نخستین پیروزی شهرداری برابر صنعت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور پنجشنبه شب با برگزاری دو دیدار به پایان رسید که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال پرسپولیس تهران با پیروزی 3 بر 2 برابر راه آهن شهرری دوازدهمین امتیازش در این مسابقات را بدست آورد و به رده دوم جدول رده بندی لیگ برتر صعود کرد.

همچنین در تبریز تیم فوتبال شهرداری موفق شد با گل دقیقه 89 علی کریمی برابر تیم صنعت نفت آبادان به پیروزی 3 بر 2 دست یافته و ضمن کسب نخستین پیروزی خود در رقابت‌های لیگ برتر، دومین شکست متوالی را به زردپوشان آبادانی که تا پایان هفته سوم لیگ برتر صدرنشین بودند، تحمیل کرد.

نتایج کامل دیدارهای هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* فولاد خوزستان صفر - صبای قم صفر

* استقلال تهران 3 - پیکان قزوین صفر

گل‌ها: پژمان منتظری(60)، میلاد میداوودی(64) و فرهاد مجیدی(78) برای استقلال

* ذوب آهن اصفهان یک - سپاهان اصفهان صفر

گل: محمدرضا خلعتبری(27) برای ذوب آهن

* ملوان بندرانزلی 2 - سایپا کرج 3

گل‌ها: مهرداد اولادی(41 و 55) برای ملوان - ابراهیم صادقی(5)، مرتضی ابراهیمی(48) و جابرانصاری(85) برای سایپا

* شاهین بوشهر صفر - تراکتورتبریز صفر

* پاس همدان یک - نفت تهران یک

گل‌ها: اکمل کولماتف(59) برای پاس همدان - مارسیو خوزه(42) برای نفت تهران

* استیل آذین تهران یک - مس کرمان یک

گل‌ها: سیاوش اکبرپور(87) برای استیل آذین - کیوان امرایی(51) برای مس کرمان

* شهرداری تبریز 3 - صنعت نفت آبادان 2

گل‌ها: میثم بائو(34)، سعید دقیقی(79) و علی کریمی(89) برای شهرداری - روح الله عرب(45) و امید شریفی نسب(80) برای صنعت نفت

* راه آهن شهرری 2 - پرسپولیس تهران 3

گل‌ها: رودریگو لوپر(56) و حمید هدایتی(68) برای راه آهن - امیرحسین فشنگچی(41) و محمد نوری(49 و 62) برای پرسپولیس

جدول گلزنان لیگ برتر:

6 گل:

ادر لوسیانو ادینهو(مس کرمان)

5 گل:

محسن بیاتی نیا(صبای قم) و محمد غلامی(استیل آذین)

4 گل:

رضا نوروزی (فولادخوزستان)، میلاد میداودی(استقلال تهران)، روح الله عرب(نفت آبادان) و سعید دقیقی(شهرداری تبریز)

3 گل:

غلامرضا رضایی(پرسپولیس)، فرهاد مجیدی(استقلال)، محمدی نوری(پرسپولیس) و علی کریمی(شهرداری تبریز)

جدول رده‌بندی:

1- ذوب آهن اصفهان 13 امتیاز

2 پرسپولیس تهران 12 امتیاز

3- پاس همدان 10 امتیاز

4- استیل آذین 9 امتیاز - تفاضل گل 4+

5- صنعت نفت 9 امتیاز تفاضل گل 3+

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10- سپاهان اصفهان 6 امتیاز

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16- شهرداری تبریز 4 امتیاز

17- پیکان قزوین یک امتیاز تفاضل گل 6-

18- راه آهن شهرری یک امتیاز تفاضل گل 8-