عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- سرباز اسرائیلی که با گذاشتن تصایری از زندانیان فلسطینی بر روی صفحه فیس بوک خود اعتراضات جهانی را بر انگیخت به اقدامات شنیع خود و همچنین نفرت از اعراب اعتراف کرد و گفت: من با خوشحالی اعراب را خواهم کشت و حتی آنها را قتل عام خواهم کرد.

- 5 سرباز اسرائیل به دلیل اتهامات وارده بر آنها از بدرفتاری با فلسطینیان تا مصرف مواد مخدر بازداشت شدند.

- داوود اوغلو: هیچ کشوری نمی تواند به ترکیه هشدار دهد.

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- آنکارا اسرائیل را متهم کرد که سهل انگاری نیروهای گارد امنیتی سبب حمله به سفارت ترکیه در تل آویو شده است.

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- شرکت‌های امنیتی آمریکایی در راه عراق



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- یک دادگاه هلندی یک گروه عربی را به دلیل کشیدن کاریکاتور هولوکاست جریمه کرد.