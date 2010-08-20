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۲۹ مرداد ۱۳۸۹، ۹:۴۰

گزارش خبرنگار مهر از سنگاپور/

شناگر ایران از صعود به فینال ماده 200 پروانه بازماند

شناگر ایران از صعود به فینال ماده 200 پروانه بازماند

همایون حقیقی، شناگر نوجوان کشورمان از راهیابی به فینال ماده 200 متر پروانه مسابقات شنای المپیک نوجوانان بازماند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، مسابقات شنای المپیک نوجوانان امروز جمعه در استخر مدرسه ورزش سنگاپور پیگیری شد. در مسابقه ماده 200 پروانه کشورمان یک نماینده به نام همایون حقیقی داشت. حقیقی در رقابت با هفت شناگر حاضر در گروه خود با ثبت رکورد 2 دقیقه و 9 ثانیه و 45 صدم ثانیه ششم شد.

در گروهی که حقیقی در آن حضور داشت، شناگری از مجارستان به نام "بنسی بیکزو" مسافت 200 را در زمان یک دقیقه و 58 ثانیه و 63 صدم ثانیه شنا کرد و عنوان نخست را به خود اختصاص داد.

شنای کشورمان با دو نماینده به نامهای احمدرضا جلالی و همایون حقیقی در مسابقات شنای المپیک کشورمان شرکت کرد. این دو شناگر در مواد 50 متر آزاد، 100 متر پروانه، 200 متر پروانه و 200 متر مختلط انفرادی به رقابت با حریفان جهانی خود پرداختند.

نخستین دوره بازی‎‏های المپیک نوجوانان با حضور 3600 ورزشکار 14 تا 18 سال از 204 کشور جهان در 26 رشته ورزشی  از تاریخ 24 مرداد ماه آغاز و 4 شهریور ماه به پایان می‎رسد.

کد مطلب 1136776

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